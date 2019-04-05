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Seçim 2019 Sayfası

Köyün gençleri ve öğrenciler okul projesiyle kazanıyor

Adıyaman’da köy okulunun başlattığı proje ile kurulan tekstil atölyesinde köydeki öğrenciler ve gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.

05 Nisan 2019 Cuma 18:45
Köyün gençleri ve öğrenciler okul projesiyle kazanıyor

Adıyaman’da köy okulunun başlattığı proje ile kurulan tekstil atölyesinde köydeki öğrenciler ve gençler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.


Adıyaman’da Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi mesleki eğitim programı kapsamında ‘Öğret Kazandır’ projesini hazırladı. Projeye bir tekstil firmasını ortak oldu. Akpınar Köyü’nde daha önce okul olarak kullanılmış olan terk edilmiş bina onarılarak tekstil atölyesine çevrildi. Firma tarafından iş makineleri kurularak işletme çalışmaya başladı.


Köyde kurulan bu atölyede öğrenci ve köylülerden oluşan 28 kişi çalışmaya başladı. Tekstil atölyesinde üretilen ürünler firma tarafından Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Öğrenciler hem eğitimlerini alırken hem de para kazanıyor.


Atölyeyi gezen Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, toplamda 28 kursiyere 3 usta öğretici tarafından eğitimler verildiğini ve bu kursiyerlerin aylık 1100 ile 2000 TL arası ücret aldığını belirtti. Ahmet Alagöz, her ay ortalama 30.000 TL yöre insanına katkı sağlandığını ve çalışanların sigortalarının ise yapıldığını dile getirdi. Alagöz, “Bu proje ile oluşturulan iş atölyeleri ile iş imkanı köylerimize kadar getirilerek köyden kente göçün de önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz ürettikleri ürünleri dünya pazarlarına anlaşılan işletme vasıtasıyla ulaştırılmaktadır. Dört aylık kısa bir süre içerisinde moda desinatörlük alanında bazı öğrencilerimiz kendi giysilerini tasarlayarak üretir hale gelmişlerdir” diye konuştu.


Akpınar Köyü Muhtarı Muharrem Fevzi Şahin, atölye ile birlikte köyde 28 kişiye ekmek kapısı açıldığını belirterek, çalışanların ailelerine ekonomik katkı sağladıklarını söyledi.


Kursiyerler de tekstil atölyesinde çalışmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:45
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