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Köyün asırlık geleneğini sürdürüyorlar

Afyonkarahisar’ın kilimiyle ünlü Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde asırlık iftar geleneğini yeniden yaşatmak adına bir araya gelen köy halkı, tarihi kilimlerle süsledikleri camide yer sofrasında hep birlikte geleneksel yemeklerle iftar yaptı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
Köyün asırlık geleneğini sürdürüyorlar

Afyonkarahisar’ın kilimiyle ünlü Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde asırlık iftar geleneğini yeniden yaşatmak adına bir araya gelen köy halkı, tarihi kilimlerle süsledikleri camide yer sofrasında hep birlikte geleneksel yemeklerle iftar yaptı.


Yüzyıllardır süregelen iftar geleneğini tarihi bir ortamda gerçekleştirmek isteyen köy halkı, el birliği ile köy camisinde adeta bir Osmanlı iftar sofrası kurdu. Meşhur Bayat kilimleriyle süslenen cami bahçesinde yöresel kıyafetler giyen kadınlar tarafından geleneksel yemekler hazırlandı. Gün boyu süren hazırlıkların ardından köy halkı ilçeden ve il dışından gelen misafirleri ile birlikte kurdukları yer sofrasında hep birlikte iftar yaptı. İnsanlara camiyi sevdirmek adına köy imamı tarafından organize edilen tarihi iftar programına, 7’den 70’e köy halkının tamamı katıldı.


Yöresel kıyafetiyle sarma saran köy kadınları ise eski günleri tekrar hatırladıklarını belirterek, “Eskiden annelerimizde bu kıyafetleri giyerdi. Eskiden tarlada çalışırdık, evimize su taşır ve orucumuzu tutardık. Aynı yemekler yapılırdı, sarma sarardık. Şimdi yine o günlerdeki gibi hep bir arada eski günleri yad ettik” ifadelerini kullandı.


Derbent köyünün uzun yıllardır bu geleneği yeniden yaşattığını belirten Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, “Derbent köyümüzü bu konuda tebrik ediyorum. Bunu bildiğim kadarıyla 3-4 yıldır yapıyorlar. Güzel bir gelenek, bizlere de eskiyi hatırlatıyor. Burada Bayat kilimlerimiz var kök boyalı ve tescilli kilimlerimiz” diye konuştu.


Derbent’te doğup büyüyen ancak Eskişehir’de ikamet eden Eskişehir Gençlik Merkezleri Müdürü Şevket Cirit ise bayram vesilesiyle geldikleri köylerinde güzel bir sürprizle karşılaştıklarını söyledi. Cirit, “Bayram vesilesiyle köye gelmiş bulunmaktayız. Geldikten sonra da böyle güzelliklerin içinde bulduk kendimizi. Ramazan ayı içerisindeyiz. Başı rahmet, ortası bereket sonu mağfiret yani cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayındayız. Ramazan ayının son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle biz de buralardayız. Burada köyümüzün hocası, ileri gelenleri toplanmışlar, güzel bir organizasyona imza atmışlar kendilerini tebrik ediyorum” dedi.


Tarihi iftar programını organize eden Derbent Köyü İmamı Muhammed Kazankaya ise iftarın imece usulü ile hazırlandığını belirterek, “Burada Ramazan-ı şerifi biraz daha anlamlandırmak, daha doğrusu o güzel anlamını biraz daha özümüzde yaşayabilme gayreti adı altında evlerimizde yapılan iftar programlarımızın hepsini camimizde imece usulü ile hanelerimizden toplayarak toplandık. İmece usulü ile yapılmıştır. Oruçlarını tuttular, Ramazanı en güzel şekilde anlayabilme adına üzerimize düşen görevlerimizi yaptık. Camiyi sevdirmek amacıyla oluşturduğumuz bu iftar programının inşallah sonuna ulaşmış bulunmaktayız. Bayat kök boyalı kilimlerimiz zaten yüz yıllardır yurt içinde ve yurt dışında bilinebilen bir şeydir. Bundaki ana amacımız kültürümüzü unutmadan, İslamiyeti unutmadan ve bunu kültürümüzle birleştirerek bir konsept hazırladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
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