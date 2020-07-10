SİVAS (AA) - Sivas'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk Kangal Akkaraman koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında Valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi Geven Mezrası'ndaki bir işletmede düzenlenen programda projenin örnek olacağını belirtti.

Projeyle Sivas'ın hayvancılıkta Türkiye'nin lokomotifi olacağını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Çayırlarıyla, meralarıyla, doğasıyla, tarımsal arazileriyle işin merkezi olacak bu proje bölgeye ayrı bir anlam katacaktır. Hayal kurduk, hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sivas'ın dağlarında, ovalarında, yaylalarında, meralarında artık koyunlarımızın, kuzularımızın sesleri daha çok duyulacak. Küçük ve büyükbaş hayvanlarımızla bu coğrafyamız çok daha anlamlı olacak. Sivas'ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını düşünüyor, bu yönde çalışmalar yapıyoruz."



- "Hedef 1 milyon koyun"

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini belirten Ayhan, "Hedef 1 milyon ama zemini düzgün attığımız için başarılı işletmeciler bulduğumuzda bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Bunun ekonomik ve sosyal etkileri de var. Proje, üstün verimli Akkaraman ve Kangal Akkaraman ırkının da üretimini teşvik edecek." ifadelerini kullandı.



Ziraat Bankasının çiftçilere çok uygun koşullarla finans desteği sağladığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Hem kırmızı et üretiminde Türkiye'yi ön plana çıkarabilmek, ihtiyacını giderebilmek hem de köylülerimize ekonomik anlamda güzel bir girdi sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi, ceplerinin dolması, sözleşmeli küçükbaş üretim modellerinin güçlendirilmesi, artırılması en büyük arzumuz. Proje ile asgari 100 baş kapasiteli ağıla sahip işletmelerin hayvan sayılarını asgari 100 başa çıkarması, 100 baş üzeri işletmelerde ise hayvan sayısının artırılması amaçlandı."



İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da Sivas'ın 800 bin hektar büyüklüğündeki mera varlığıyla Türkiye'de 3. sırada yer aldığını bildirdi.

Sivas'ın bitki örtüsü ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa çok müsait olduğunu belirten Yıldız, kentte 700 bin adet küçükbaş hayvan bulunduğunu ve hedeflerinin bu rakamı 1 milyona çıkarmak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.



