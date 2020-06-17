Koyulhisar Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı

Koyulhisar Kaymakamlığı, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. İlçeye dışarıdan gelen ve çek, senet gibi yöntemlerle ödeme yapacağını söyleyerek büyükbaş veya küçükbaş hayvan almak isteyen kişilere itibar edilmemesi istendi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “İlçemize dışarıdan gelen ve ticari faaliyeti belli olmayan kişilerin çek, senet ve sonradan ödeme yapmak şartıyla büyükbaş ya da küçükbaş hayvan almak isteyen kişi ve kişilere itibar etmemeleri önemlidir. Hayvan yetiştiriciliği ve ticaretiyle uğraşan vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları rica olunur. Bu durum ile karşılaşılması durumunda ise zaman geçirmeksizin kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gereklidir” denildi.