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Köylülerin 'yayla mesaisi' devam ediyor

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, yaz aylarında özellikle hayvancılıktan daha iyi verim almak amacıyla yüksek bölgelere çıkan köylülerin "yayla mesaisi" devam ediyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:38
Köylülerin 'yayla mesaisi' devam ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yaz aylarında köylü ve besiciler, mayıs ve haziran aylarında yaylanın yolunu tutuyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde besiciler, meraların daha verimli olduğu yaylalara çıkarak hayvanlarını geniş floraya sahip alanlarda otlatıyor.

Yaylalarda içme suyunun olmaması sebebiyle köylüler sabahın erken saatlerinde at arabası veya traktörlere yükledikleri suları taşıyarak içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köylüler hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yaylada gölet oluştururken kadınlar ise tandırlarda yöresel olarak yaptıkları keteleri pişiriyor.

Köylülerden Mikail Ayaz, yaptığı açıklamada, yaylada yaptıkları göletler sayesinde ineklerin su ihtiyaçlarını karşıladıklarını, kendi içme su ihtiyaçlarını da köyden taşıyarak karşıladıklarını söyledi.

Yaylaya su taşıyacakları zaman sabahın erken saatlerinde kalkıp yola çıktıklarını anlatan Ayaz, "Sabah 6'da uyanıp serin havada 12-13 kilometrelik bir yolu aşıp yaylaya su taşıyoruz. Genelde haftada iki kere taşıyoruz. At arabasıyla gittiğimiz zamanlarda sabahın erken saatlerinde gidiyoruz ki hem atlarımız hem de biz öğle sıcağından etkilenmeyelim. Yaylaya giderken yokuş ve yük olduğu için iki buçuk saate varıyoruz. Sonra yaylaya suları boşaltıp köye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaylada kendi ekmeğimizi pişiriyoruz"

Köylülerden Narin Paraltı, yaylada bir kaç yerde tandır olduğu için belirli günler kadınlarla toplanıp ekmek pişirdiklerini kaydetti.

Yaylalarda yöresel lezzetlerden kete yaptıklarını aktaran Paraltı, "Pişirdiğimiz keteleri buradaki çobanlara hediye ediyoruz ya da misafir geldiği zaman çayla birlikte onlara ikram ediyoruz." dedi.

Köylülerden İsmail Ergün ise yaylada havaların bazen çok sıcak geçtiğini ve bundan etkilenen hayvanların göletlere girerek serinlediğini belirterek, "Havalar bu ara çok sıcak gidiyor, İnekler de göletlere girerek serinlemeye çalışıyorlar. Hayvanlar girdikleri gölette hem su ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de serinliyorlar." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:38
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