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Köylülerin çöp tepkisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne yürüyüş için gelen dağcılar etrafı çöpler içerisinde bırakırken köy sakinleri bu olaya tepki gösterdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:45
Köylülerin çöp tepkisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne yürüyüş için gelen dağcılar etrafı çöpler içerisinde bırakırken köy sakinleri bu olaya tepki gösterdi.


Yükeskova ilçesinde 44 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne gezmek için ülkenin farklı kentlerinden gelen dağcılar, bölgeyi ziyaret ederken çöplerini bırakıp gitmeleri köylülerden tepki aldı. Gezdikleri alanlarda, içecek ve yiyecekten kalan atıkları etrafa atarak kızgınlığa neden olurken, çöpleri gören köy sakinleri hemen Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan’a bildirdiler.


Köy sakini Harun Şedal, 1-7 Haziran tarihleri arasında saat göllerine gelen Türkiye geneli dağcılar, çöplerini etrafa bırakıp gittiler. Biz köy halkı olarak şikayetlerimizi dile getirerek çöplerden dolayı dışarıdan gelen dağcıları kınadık. Böyle durumlarda artık gerekirse dağcılara kamp yeri müsaadesi etmeyeceğiz ve bunu Türkiye’ye bildirmek istiyoruz. Herkes bilsin Cilo Sat Dağları çöp mekanı değil. Kendi çöplerini kendilerini götürmesi gerekirken, biz köylüler topladık. Ama bu tüm gelen dağcılar için demiyorum, çünkü onlar içerisinde doğaya saygısı olanlarda var. Hatta evimizde de misafir ettik. Tek isteğimiz doğayı kirletmeyelim” dedi.


Köy sakini Metin Temelli ise dağcılara seslenerek; “Bölgeye geldiğinizde çevreye zarar vermeden yani çöplerinizi de etrafa saçmayacak şekilde toplayın götürün. Çünkü doğada kalan her plastik ve poşet gibi benzeri atıklar tüm köyün doğasını da tehdit ediyor” dedi.


Konuyla ilgili konuşan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan; Genç lisanslı dağcı Harun Şedal köylülerinin ve dayısının şikayetini bize bildirerek bunu tüm dağcıların ve TDF Dağcılık Federasyonu’nun bilmesini istedi. Kendisi bize ulaştı Yüksekova Doğa Tutkunları aracılığıyla bizde gelen tüm arkadaşlara buradan sesleniyoruz lütfen gezdiğiniz yeri çöp içinde bırakmayalım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:45
  1. doğa

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