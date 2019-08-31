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Köylülerden traktörlü "taş ocağı" eylemi

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyü sakinleri traktörleriyle eylem yaparak yapılması planlanan taş ocağı santraline tepki gösterdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:10
Köylülerden traktörlü "taş ocağı" eylemi

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyü sakinleri traktörleriyle eylem yaparak yapılması planlanan taş ocağı santraline tepki gösterdi.


Arakonak köyü merasına özel firma tarafından kurulması planlanan taş ocağı için daha önce bilgilendirme toplantıları yapılmış, köylülerin protestoları nedeniyle çalışmaları durdurulmuştu. Taş ocağına tepki gösteren köy sakinleri traktörleriyle Mezartepe mevkisinde toplanarak “Taş ocağına hayır", "Tozdan ölmek istemiyoruz", "Köyümüze dokunma" sloganlar attı.


Arakonak köyü muhtarı Cihat Çelik, yerleşim yerine yakın bir yere kurulması düşünülen taş ocağı ve konkasör tesisi köylülerin tepkisine neden olduğunu belirterek, “Kurulacak olan taşocağı ha bizi öldürdüler, ha bizim meramıza taşocağı kurdular. İkisi de bizim için aynıdır. Bizim tek su kaynağımız meramızın içerisindedir. Hayvanların ve insanları tek su kaynağı oradadır. Köyde 3 bin büyük baş ve 5 bin küçükbaş hayvan var nerede otlayacaklar. Tarlalarımıza yakındır. Kurulacak olan taşocağını istemiyoruz" dedi.



"Arakonak’ta taş ocağı kurulmasına izin vermeyeceğiz"


Arakonak köyü muhtar azası Erkan Aydemir ise "150 hanelik bir köyümüz. Bizim köyün merası tek burasıdır. Köyde 3 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvanımız var. Başka gidecek yerimiz yok. Şu gördüğünüz Arakonak köyün merası, adam gelmiş zorla elimizdeki meramızı elimizden almak istiyor. Sit alanı olan ve köyün merası olan yeri kendi malıymış gibi kullanmak istiyor. Tozdan her yer kullanılmaz hale gelecek. Çocuklarımız tozdan ölecek. Adam başka köyden gelip sit olanı yerde taş ocağı kurmak istiyor. Bizi zor duruma sokma istiyorlar. İçme suyumuz buradan karşılıyoruz. Burada yasal çerçeveler ve ne pahasına olursa olsun burada bu taş ocağını kurulması istemiyoruz. Sadece bir firmanın çıkarı için binlerce köylü ve mera feda edilmez yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.


Köylülerden Cemil Aydemir, Milazım Kırdal ve Mehmet Sünmez, “Arakonak halkının geçimi kaynağı meradır. Bu mera giderse hepimiz ölürüz. İnsanlarımız ölür, hayvanlarımız ölür bizim. Devlet yetkililerinden ricamız o dur ki bu firmaya müdahale etsinler. bu adam bu köyün başını kesiyor. Merasını kesiyor. İdaresini kesiyor. Rica ediyoruz, bu firma gelmesin. Ölümde olsa vermiyoruz. Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:10
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