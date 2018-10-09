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Köylüler yaralı halde buldu! Tüm köy seferber oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde, yabani hayvanların saldırısı sonucu yaralanan ve köylüler tarafından bitkin bir halde bulunan karaca, tedavi edilmek üzere Düzce Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

09 Ekim 2018 Salı 16:40
Köylüler yaralı halde buldu! Tüm köy seferber oldu

Düzce'de köylüler tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı. 

Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde ormanlık alanda bir kişi yaralı karaca gördü. Hareket etmekte güçlük çeken karacayı kucağına alan Hayrettin Kurt, durumu köy muhtarı ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen Yığılca Jandarma Komutanlığı ekipleri, karacanın tedavisi için Düzce Milli Parklar Müdürlüğünden yardım istedi. Köye gelen ekipler, yaralı karacayı alarak kent merkezinde bulunan veterinere götürdü.

Burada tedavi edilen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Efteni Yaban Hayatını Geliştirme Sahasına getirildi.

Karacanın burada bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:40
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  3. Karaca
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