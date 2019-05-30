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Köylüler korku ve hayretle izliyor! Birer gün arayla oluştular, genişlemeye devam ediyorlar

Konya ve Karaman sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda, birer gün arayla 40 ve 10 metre çaplarında yeni 2 obruk oluştu. Oluşmaya devam eden küçük çöküntülerle obrukların genişlemeye devam ettiği görüldü.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:10
Köylüler korku ve hayretle izliyor! Birer gün arayla oluştular, genişlemeye devam ediyorlar

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Konya ve Karaman sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda, birer gün arayla 40 ve 10 metre çaplarında yeni 2 obruk oluştu.

Bir kısmı Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü sınırlarında yer alan Ereğli Akgöl Sazlıkları'da oluşan obruklar, görenleri korkutuyor.

Dün yaklaşık 40 metre çapında, 10 metre derinliğinde oluşan obruğun yaklaşık 20 metre uzağında bugün de 6 metre çapında ve 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Çevrelerinde oluşmaya devam eden küçük çöküntülerle obrukların genişlemeye devam ettiği görüldü.

Sazlıklardaki suların, 5 ve 10 metre derinliğindeki obruklara akması ilginç görüntüler oluşturdu. Sosyal medya hesaplarından bölgede obruk oluştuğunu öğrenen çok sayıda vatandaş, suların obrukların içine akmasını korku ve hayretle izledi.

"Obruğun içine akan sular şelale gibi görüntü oluşturdu"

Yıllardır bölgede koyun güttüklerini anlatan 65 yaşındaki Cuma Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akgöl'ün kuruması ve yer altı sularının çekilmesiyle son 20 yılda bölgede obruklar oluşmaya başladığını söyledi.

Bu yıl Ayrancı Barajı'ndan taşan fazla suyun bölgeye verildiğini anlatan Zengin, "Nisan ayından beri burada su var. Obruğun içine akan sular şelale gibi görüntüler oluşturdu. Obrukların içine akan suları görmek isteyenler bölgeye geliyor.'' dedi.

Akgöl Sazlıkları

Konya'nın "kuş cenneti" olarak adlandırılan Ereğli Akgöl Sazlıkları, flamingo, ak pelikan, kılkuyruk, ördek, kaya kartalı, kızıl şahin, saz kartalı, küçük akbaba gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninde göçmen kuşların mola verdiği, göç yolu üzerinde bulunan ve bir zamanlar 220 kuş çeşidinin yaşadığı Akgöl'de, bugün halen yaklaşık 100 çeşit kuş türünün yaşadığı, konakladığı biliniyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:10
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  11. ördek
  12. kaya kartalı
  13. kızıl şahin
  14. saz kartalı
  15. küçük akbaba

YORUM YAZ

  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ3 sa önce
    Hoyratca hiç acımadan doğal kaynakları kullanırsanız olacağı bu. Dedikleri bölgede hiç bitane ağaç dikilmediği gibi olanlarda kesilmiş, kafanızı sokacağınız tek bi tane daha gölgelik ağaç yok. Bu daha iyi günlerimiz
  • yılmaz karayılmaz kara4 sa önce
    yer altı su kaynaklarını kafalarına göre çekip harcarlarsa olacağı bu. alttaki su katmanları boşalınca toprak çökme yapıyor.böyle giderse bugün dümdüz ova dediğimiz yerler yarındag tepe olur.

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