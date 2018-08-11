THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Köylüler geceleri uyku uyuyamıyor!

Bursa’da köylüler tarlalarına ektikleri sebze ve meyvelerine domuzların dadanması nedeniyle çareyi silahla nöbet tutmakta buldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:11
Köylüler geceleri uyku uyuyamıyor!

Büyükorhan’ın Sarnıç köyü sakinleri bugünlerde uyku uyuyamıyor. Köylüler tarlalarına ektikleri sebze ve meyvelerine domuzların dadanması üzerine sabahlara kadar silahla nöbet tutmaya başladı. Uludağ yamaçlarında sürüler halinde gezen domuzlar, girdikleri tarlada hiçbir mahsul bırakmayıp, hepsini telef ediyor.

Domuz sürülerinin ekili alanlarına zarar vermesinin önüne geçemeyen köylüler, son çare olarak, ellerine silah alıp köyün farklı yerlerinde gruplar halinde nöbet tutmaya başladı.

Köylüler, ellerindeki silahlarla domuzlara hiçbir zarar vermeyip, sadece havaya ateş edip, kaçmalarını sağlıyor. Domuzların köyün dibine kadar gelmeye başlamasıyla köylülerin tedirginliği bir kat daha arttı. Köyün belli noktalarına ses çıkartan düzenekler kuran köylüler, “Büyük zarar ediyoruz. Sabahlara kadar nöbet tutarken uyku da uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim gelirimiz bu ektiğimiz sebzeler. Bunların bir kısmını satıyor bir kısmını da saklayıp kışın tüketiyoruz. Bu işe bir çare bulunmasını istiyoruz” dediler.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:11
  1. Bursa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aytemiz’de üst düzey atama
    1. Aytemiz’de üst düzey atama
    2. Putin'in gözdesi 'Orsk' İstanbul..
    3. "Türkiye'de Almanca ikinci yabancı dil..
    4. Ordu sahili kırmızıya büründü!
    5. Pegasus’tan bayram için ek seferler
    6. Tatili yarıda kaldı! Hırsızlık zanlısı..
    7. Nagehan Alçı tarih verdi: 4 Kasım'da..
    8. Şok Marketler’den 5,5 milyarlık ciro
    9. Düğmeye basıldı! Türkiye genelinde dev..
    10. Son iki günde 13 terörist etkisiz hale..
    11. Ülker, ikinci çeyrekte yüzü güldü..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar'dan Twitter..
    13. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    14. İstanbul'da halk otobüsünde yangın!
    15. K. Kore lideri Kim Jong-un fanilayla..
    16. Bursa'da drone destekli kaçak midye..
    17. FOX TV'den algı operasyonu! Suçu..
    18. Emekliler dikkat! Önümüzdeki hafta..
    19. Edirne'de uyuşturucu satıcılarına..
    20. Türkiye-ABD krizi İngilizlerin hoşuna..
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?