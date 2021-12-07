Köylerde ana sınıf açılacak mı?

Köylerde ana sınıf olacak mı? soruları köylerde yaşayan ve köy okullarında ana sınıf olması için bekleyişi içinde olan vatandaşlara son dakika müjdesi Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Peki köylere ana sınıfı açılacak mı? Hangi köylere ana sınıfı açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

Köylerde anasınıf açılma şartı nedir?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Kovid-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek. Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, böylelikle toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişiminin artırıldığını belirtti.

Kreş, ana okulu, ana sınıfı 1. sınıf kayıt yaşı kaç?

-Kreş yaşı 0-36 ay çocuklar. (Zorunlu değildir)

-Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

-Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.