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Gündem Köye gizlice girmeye çalışırken yakalanınca cezayı yediler!
Gündem

Köye gizlice girmeye çalışırken yakalanınca cezayı yediler!

Kırklareli’de korona virüs nedeniyle karantinada bulunan köye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:06:00 -
Köye gizlice girmeye çalışırken yakalanınca cezayı yediler!

Lüleburgaz İlçesine bağlı Sakızköy Köyünde, uygulanan karantina dolayısıyla icra edilen devriye faaliyetinde, M.E. ve H.D. isimli şahısların pazarlama işi yaptıkları ve karantina bölgesine gizlice girmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. 

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