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KÖYDES’den Kaynaşlı’ya 3 milyon lira

DÜZCE (İHA) – Köylerin Alt yapısını destekleme projesi olarak bilinen KÖYDES, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ki köyler için 3 milyon lira ödenek yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:55:16 -
KÖYDES’den Kaynaşlı’ya 3 milyon lira

DÜZCE (İHA) – Köylerin Alt yapısını destekleme projesi olarak bilinen KÖYDES, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ki köyler için 3 milyon lira ödenek yolladı. Köylerde çalışmalar başlatıldı.


Türkiye Cumhuriyeti tarafından ilk defa 2005 yılında başlatılan Köylerin Alt Yapısını Destekleme projesi olarak bilinen KÖYDES, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ki köyler için 3 milyon lira ödenek yolladı. Köylerde alt yapı çalışmalarına Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince başladı. Buna göre, Tavak, Altunköy, Çamoluk köylerine içme suyu isale hattı, Sazköy’e depo içi seramik yapımı ve Sazköy su alma yapısı, Çamoluk köyüne 1 kilometre, Yeniyurt-Çatalöam Köyleri arası 2 kilometre, Hasabey Köyü Merkezi bölgesinde bin 850 metre, Çamlıca Köyü merkez mahallesinde 800 metre, Dipsizgöl köyü hocalar mahallesine 800 metre, Üçköprü köyüne 230 metre, Üçköprü-Mengencik Köyleri arası 720 metre, Yeşiltepe Köyü Merkez Camii mevkisinde 1 kilometre, Hacıazizler köyü orman işletme girişi bölgesine 1 kilometre, Bıçkıyanı Köyü Kavrazlı sokağa 450 metre yol ve asfaltlama yapılacak. Ayrıca, Sazköyü’ne 1 kilometre V kanalda yapılacak. Toplam gönderilen para ise 3 milyon 121 bin 810 lira olarak kayıtlara geçti.

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