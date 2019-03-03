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Köyceğiz’deki kanoda olimpik ve genç milli takım seçme yarışları tamamlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları" tamamlandı.

03 Mart 2019 Pazar 17:26
Köyceğiz’deki kanoda olimpik ve genç milli takım seçme yarışları tamamlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları" tamamlandı.


Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar, büyükler ve gençler kategorilerinde yapıldı.


Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.


Köyceğiz’de güzel havada Milli takım seçme test yarışlarını yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Kabakçı, 12-14 Nisan’da Köyceğiz Belediyesi Bahar Kupası’nı gerçekleştireceklerini aktardı.


12 ilden 17 kulüp ve 86 sporcunun katıldığı seçmelerin, erkek büyükler kategorisinde, Mustafa Özmen birinci, Yavuz Selim Balcı ikinci, Tolga Akarsu üçüncü oldu. Gençlerde ise Deniz Romeo Kaya birinciliği, Hayati Kerem Şen ikinciliği, Arda Kırımlı üçüncülüğü elde etti.


Kadın büyükler kategorisinde, Lasma Liepa birinci, Hilal Avcı ikinci, Sümeyye Çelik üçüncü oldu. Gençlerde ise Erva Saruhan birinci, Eslemnur Gezen ikinci, Asya İkisivri üçüncü sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:26
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