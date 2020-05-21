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Köyceğiz’de polis evde kumar oynayan 4 kişiye suçüstü yaptı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:09 -
Köyceğiz’de polis evde kumar oynayan 4 kişiye suçüstü yaptı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz ihbar hattına gelen Gülpınar Mahallesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekipleri, bahse konu adrese baskın yaptı. Baskında U.Ö, V.M, A.İ ve O.Ç. isimli şahısların bulunduğu odadaki masanın üzerinde dağınık vaziyette iskambil kağıtları, adisyon kağıtları ve yerde 100 TL paranın olduğu görüldü.


Yapılan aramada ele geçen iskambil kağıtları, adisyonlar ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi. İkamet sahibi U.Ö. hakkında, kumar oynanması için imkan ve yer sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ev sahibi ve diğer 3 şüpheliye birlikte kumar oynamaktan bin 225 TL den toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

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