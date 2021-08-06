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Gündem Köyceğiz'de endişelendiren görüntü! Alevler yeniden yükseldi
Gündem

Köyceğiz'de endişelendiren görüntü! Alevler yeniden yükseldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın şiddetlenmesiyle arttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 00:26:00 - 2021-08-06 00:29:38

Muğla Köyceğiz’de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Dağlık alandan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Rüzgar alevleri yükseltti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 1 hafta önce başlayan orman yangınları Çayhisar ve Sazak mahallelerinde devam etti. İki mahalle arasında öğleden sonra tekrar alevlenen yangın akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetini arttırdı.

Karadan müdahale zorlaştı

Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava kararmasıyla yangın uçağının müdahalesi son buldu. Dağlık alanın sarp noktalarında devam eden yangına karadan müdahale zorlaştı.

Dağlık alandan yükselen alevler ise geceyi aydınlattı.

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