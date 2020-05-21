  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Köy yollarında stabilize çalışmalarına devam ediyor

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen stabilize çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:28:15 -
Köy yollarında stabilize çalışmalarına devam ediyor

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen stabilize çalışmaları devam ediyor.


Bilecik İl Özel İdaresi stabilize ekibi, yatırım programı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılı çalışmalarının Bilecik’in Osmaneli ilçesi etabında Soğucakpınar- Söğütçük, Soğucakpınar-Derecikören ve Borcak su deposu yolu stabilize işleri tamamlandı.


Öte yandan Gaziler-İznik yolunda stabilize çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı