Köy yolları asfaltlanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından asfaltlanması planlanan Çokçapınar, Karaağaç, Kandilli ve Bozalan köy yollarında çalışmalara başlandı.

Yolların asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlara kolaylıklar dilediler. Ayrıca köylülerle de görüşerek hasbihal ettiler. Çalışmalarla ilgili bir açıklamada bulunan İl Genel Meclis üyesi Mesut Çetin, ”Çokçapınar köyü yolu 3,5 kilometre, Karaağaç, Kandilli köyleri arası yol 3,5 kilometre sıcak asfalt, Bozalan köyü yolu 1 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam 8 kilometrelik yol çalışmalarına Çokçapınar köyü yolundan başlamış bulunuyoruz. Yol çalışmalarımızın 3-4 haftalık bir çalışmayla tamamlanması öngörülmektedir. Bizler AK Parti İl Genel Meclis üyeleri olarak tüm ilçelerimize bağlı köy yollarında hemşehrilerimizin daha konforlu yolculuk yapabilmeleri adına özel idaremizin imkânları çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yolların yapımının planlanmasından uygulamasına kadar geçen süreçte emeği geçen herkese teşekkür eder, yolları kullanacak hemşehrilerimize kazasız belasız yolculuklar dileriz“ dedi.