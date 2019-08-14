Köy meydanında yazlık sinema keyfi Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde kurulan dev ekranla yazlık sinema keyfi yaşayan köylüler, nostaljiye doydu.

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde kurulan dev ekranla yazlık sinema keyfi yaşayan köylüler, nostaljiye doydu.

Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde son muhtarlık seçimlerinde muhtar seçilen Sıtkı Tepealtı Ramazan Bayramı’nda köy meydanına dev ekran kurup köy meydanında yazlık sinema ambiyansı oluşturmuştu. Gelen olumlu tepkiler ve yorumlar sonrasında muhtar Tepealtı, Kurban Bayramında da köylülere yazlık sinema nostaljisi yaşattı. Köy meydanına kurulan dev ekranla Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini izleyen köylüler, etkinliğe yoğun bir katılım gösterdi.

Ücretsiz olarak patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da sunulan etkinliğin ardından muhtar Tepealtı, bu etkinliğin artık geleneksel hale geleceğini belirtti.

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