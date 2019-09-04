0553 313 94 23

Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kadın kuaförleri, köy köy gezip kız çocuklarına ve annelerine ücretsiz saç bakım ve saç kesimi yapıyorlar.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
Köy köy dolaşıp kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kadın kuaförleri, köy köy gezip kız çocuklarına ve annelerine ücretsiz saç bakım ve saç kesimi yapıyorlar.


Kadirli ilçesinde faaliyette olan bir güzellik merkezi işletme sahibi ve çalışanları, son zamanlarda sık sık gündeme gelen kadına şiddet olayları ve kadın cinayetleri görüntülerinden yola çıkarak başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçeye bağlı köyleri tek tek gezerek köyde yaşayan okul çağındaki kız çocuklarına ve yetişkinlere ücretsiz saç bakımı ve saç kesim işlemi yapıyorlar.


Köy muhtarlarının da destek verdiği etkinlikte köy meydanına adeta seyyar kuaför kuruluyor. Daha sonra saçlarını kestirmek isteyen kızlar sıraya girip saçlarını ücretsiz olarak kestirip bakım yaptırıyorlar.


Gündemde sürekli olarak kadına şiddet olayları gördüklerini ve bundan dolayı böyle bir sosyal sorumluluk projesi hazırladıklarını belirten güzellik merkezi işletmecisi Gökhan Turanlıoğlu, “Son zamanlarda sürekli kadına şiddet, kadın cinayetleri ile anılır hale geldik. Biz de buradan yola çıkarak bir proje başlattık. Kadirli ilçesindeki tüm köylere gitmek için yola çıktık. Köylerde kız çocuklarının ve annelerinin saçlarını ücretsiz olarak kesiyoruz. Saç bakımı yapıyoruz. Bu projemize herkesin destek vermesini bekliyoruz” dedi.


Kadirli ilçesine bağlı Hardallık köyü muhtarı Şenol Şahin ise “Bu arkadaşlarımız böylesine güzel bir proje başlatmışlar. Bizim köye de geldiler. Kız çocuklarının saçlarını ücretsiz olarak kesiyorlar. Kendilerini destekliyorum ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Köyde saçlarını kestiren kızların ise mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatlı su balıklarının rakibi, deniz balıkları Elazığ’da yerini aldı
    1. Tatlı su balıklarının rakibi, deniz..
    2. 25 yıl hapis cezası ile aranan firari..
    3. İstanbul’a götürülme vaadiyle 40..
    4. Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler..
    5. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    6. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin..
    7. Şehzadeler’in hocasına milli görev
    8. Kaymakam Asım Solak’tan kırsal mahalle..
    9. GÜNDEME EK
    10. AK Partili belediye başkanları..
    11. Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain..
    12. TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik..
    13. TESK Genel Başkanı Palandöken: “5..
    14. Meyveli kurabiye nasıl yapılır?..
    15. İngilizce öğretmeni kadın tabuları..
    16. Son dakika: İETT Genel Müdürü Ahmet..
    17. Minibüs şoförü kaçınca düzensiz..
    18. Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev..
    19. Mardin'den acı haber! Şehit ve..
    20. Halkbank, yeni sezon hazırlıklarını..
    21. İETT Genel Müdürü görevinden istifa..
    22. (Özel) Esenyurt TEM bağlantı yolunu..
    23. Piyasa güne artı rezervle başladı
    24. Tuğgeneral Özfindan’dan veda..
    25. Köy köy dolaşıp kız çocuklarının..
    26. Karar verildi! Bakanlık sayısı...
    27. Adalet Bakanlığının çevreci projesi..
    28. Borsa, güne yükselişle başladı
    29. Soğan çuvallarının altında 4 bin paket..
    30. Vali olmak isteyen Furkan, Vali..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi