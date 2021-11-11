Köy kadınlarının yöresel ürünleri rağbet görüyor

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınların ürettiği yöresel ürünler ve yiyecekler, şehir dışından gelenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.



2014 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Birlikte Yeni Adımlar Projesi" kapsamında köylerinde üretilen ürünleri çevre il ve ilçelerde düzenlenen panayır, fuar gibi etkinliklerde tanıtmaya çalışan kadınlar, Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği çatısı altında bir araya geldi.

Bilecik-Söğüt kara yolu kenarında kurdukları tesiste üretim yapan 35 kadın, birçok etkinliğe katıldı.



Evlerinin bahçelerinde özenle hazırladıkları şeker pancarı pekmezinden gözlemeye, mantı, kabak tatlısı, tarhana çorbası, turşudan kuru fasulyeye, elma, ayvadan kış karpuzuna kadar onlarca ürünü yol kenarındaki tesislerinde satan kadınlar, haftanın her günü farklı illerden gelen ekipleri ağırlıyor.



Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği kurucularından Necla Türker, en çok mantı üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.



Bilecik'in nohutlu mantısının meşhur olduğunu kaydeden Türker, "İçi nohutlu üstü yoğurtlu. Bilecik olarak tanınması için çaba gösteriyoruz. Fasulyesi olsun diğer başka ürünleri olsun bizim toprağımız çok verimli. Her şeyi kendimiz hazırlıyoruz." dedi.



Şu anda destek almadıklarını ve tamamen kendi çabaları ile bugünlere geldiklerini ifade eden Türker, "Biz hazır olarak sadece İl Özel İdaresi'nin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekli yapılıyor. Faaliyet gösterdiğimiz işletmede kiracı olarak bulunuyoruz. Ev yemekleri ve sabah kahvaltısı hizmetimiz bulunuyor. Tabaklarımızda az oluyor ama isteyene ilave yapıyorum. Kendim yaptığım için dökülmesini istemiyorum. Yemek, gözleme, mantı, tatlı bu şekilde ürünlerimiz var." diye konuştu.