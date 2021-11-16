  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kovulma lafına sinirlenen Ertuğrul Özkök 'liboş', 'dönek', 'yalaka' dediği Emin Çölaşan'a atıfta bulundu!
Medya

Kovulma lafına sinirlenen Ertuğrul Özkök 'liboş', 'dönek', 'yalaka' dediği Emin Çölaşan'a atıfta bulundu!

Hürriyet'ten geçtiğimiz günlerde kovulan Ertuğrul Özkök, 'Kovuldunuz mu?' lafına sinirlenerek, "Ben Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım dolayısıyla benim işime son verildiğinde isyan edecek bir adam değilim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 22:20:00 -
Kovulma lafına sinirlenen Ertuğrul Özkök 'liboş', 'dönek', 'yalaka' dediği Emin Çölaşan'a atıfta bulundu!

 yeniakit.com.tr 

28 Şubat döneminde mütedeyyin insanlara kan kusturanlara attığı manşetlerle destek çıkan Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten kovulmadığını belirterek, "Ben Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım dolayısıyla benim işime son verildiğinde isyan edecek bir adam değilim." ifadelerini kullandı.

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök oldu.

'Kovulma' lafına sinirlendi

Kendisine yöneltilen 'Kovuldunuz mu?' sorusuna sinirlenen ve 'Kovulma lafı ne kadar kötü bir şey ya. Ben 'kovulma' lafını hayatımda hiç ağzıma almadım.' ifadelerini kullanan Özkök sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben Hürriyet'ten ayrıldım. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir.

Candaş Tolga Işık'ı tersledi

Bunun üzerine Candaş Tolga Işık'ın, 'Bu kararı (ayrılma) kim verdi?' sözleri üzerine sunucuyu tersleyen Özkök, 'Kim versiyde verdi' dedi.

'Kovuldu denilecek bir ilişkim olmadı benim ayrılmamda. Gayet güzel ve medenice ayrıldık. Ayrıca Demirören ailesi geldikleri günden itibaren bana gayet saygılı davrandılar. Gayet de iyi gitti ilişkilerimiz.' ifadelerini kullanan Özkök konuşmasının devamında Emin Çölaşan'a göndermede bulundu.

Özkök, geçtiğimiz yıllarda Hürriyet'teki köşe yazısında 'dönek', 'liboş' ve 'yalaka' dediği Emin Çölaşan'ın işine de son verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

Uzun yıllar gazete ürettim. Gazete üreticiliğinde maalesef bunlar oluyor. Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben. Dolayısıyla benim işime son verildiğinde isyan edecek bir adam değilim ben. Anladın mı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'ı sarsacak saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İran'ı sarsacak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de Rusya ile birlikte kirli adımlara imza atan İran'ı sarsacak bir saldırı gerçekleştirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, El Bukem..
Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’
Dünya

Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’

ABD ve Avrupa ile arası gerilen Rusya’dan dünya basınına son dakika duyurusu geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, yörüngede faal olmayan bir uydu..
Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı!
Siyaset

Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı! "Bizim sayemizde oradasınız" deyip galiz küfürler savurdu

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun, partililerin işe alım sürecinde yaşanan sıkıntılar üzerine yaptığı bir konuşmanın ses kaydı ortaya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay