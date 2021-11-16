Kovulma lafına sinirlenen Ertuğrul Özkök 'liboş', 'dönek', 'yalaka' dediği Emin Çölaşan'a atıfta bulundu!

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28 Şubat döneminde mütedeyyin insanlara kan kusturanlara attığı manşetlerle destek çıkan Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten kovulmadığını belirterek, "Ben Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım dolayısıyla benim işime son verildiğinde isyan edecek bir adam değilim." ifadelerini kullandı.

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök oldu.

'Kovulma' lafına sinirlendi

Kendisine yöneltilen 'Kovuldunuz mu?' sorusuna sinirlenen ve 'Kovulma lafı ne kadar kötü bir şey ya. Ben 'kovulma' lafını hayatımda hiç ağzıma almadım.' ifadelerini kullanan Özkök sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben Hürriyet'ten ayrıldım. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir.

Candaş Tolga Işık'ı tersledi

Bunun üzerine Candaş Tolga Işık'ın, 'Bu kararı (ayrılma) kim verdi?' sözleri üzerine sunucuyu tersleyen Özkök, 'Kim versiyde verdi' dedi.

'Kovuldu denilecek bir ilişkim olmadı benim ayrılmamda. Gayet güzel ve medenice ayrıldık. Ayrıca Demirören ailesi geldikleri günden itibaren bana gayet saygılı davrandılar. Gayet de iyi gitti ilişkilerimiz.' ifadelerini kullanan Özkök konuşmasının devamında Emin Çölaşan'a göndermede bulundu.

Özkök, geçtiğimiz yıllarda Hürriyet'teki köşe yazısında 'dönek', 'liboş' ve 'yalaka' dediği Emin Çölaşan'ın işine de son verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

Uzun yıllar gazete ürettim. Gazete üreticiliğinde maalesef bunlar oluyor. Emin Çölaşan'ın işine son veren insanım ben. Dolayısıyla benim işime son verildiğinde isyan edecek bir adam değilim ben. Anladın mı?