Kovid'e karşı 'Lazovac aşısı'

Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde dükkanının önündeki ağaca 2 adet karakovan koyan 'Laz bakkal' Fatih Bostan bu kez de bakkalında bulunan 3 ayrı balı birleştirerek ‘iğnesiz koronavirüs aşısı’ olarak tabir ettiği Lazovac'ı oluşturdu.

Lazovac'ı duyan mahalle sakinleri de bakkala giderek ‘iğnesiz aşıyı’ tatmak için sıraya girdi.

'Çin Sinovac yapıyorsa, Rizeli neden Lazovac yapamaz dedim'

Laz bakkal Bostan, şunları söyledi:

"10 gün önce bir kırıklığım oldu. Korktum, ister istemez bir korona korkusu oldu. Hemen gittim, Rize'den ağabeyimden istediğim Kestane Balı yani Delibal'ı, benim balımdan yiyen ölünceye kadar yaşar balından ve Anzer'in komşusu ballarını karıştırdım. Çin Sinovac yapıyorsa, Rizeli neden Lazovac yapamaz diyerek bal yaptım. İnanın çok beğenildi. Şu anda yine talep var. Bir buçuk günde hastalığımı toz duman etti, hiçbir şey kalmadı. O yüzden herkese öneriyoruz bunu. Yeni yeni başladı zaten. Komşularımıza bir hafta tattıracağız. Çünkü hastalık var. Herkese ikram ediyoruz şu anda."