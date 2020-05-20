  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?
için kalan
Aktüel

Kovid-19'un bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:08:06 -
Kovid-19'un bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir

ANKARA (AA) - Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) açık havada bulaşmasını engellemek için insanlar arasında 2 metre mesafenin yeterli olmayabileceğini gösterdi.

Sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Amerikan Fizik Enstitüsü'nde görevli bilim insanları bilgisayar simülasyonlarından faydalandı.

Öksürmenin tükürük damlacıklarının havada nasıl hareket etmesine yol açtığı, saçılma şekilleri, tükürük ile hava moleküllerinin etkileşimleri, nem ve sıcaklığın etkileri hesaba katılarak incelendi.

Araştırmada, tükürük damlacıklarının, saatte 4 kilometre hızla esen hafif bir rüzgar olması halinde 5 saniyede 5 metreden uzağa gidebildiği gözlendi.

Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Dimitris Drikakis, damlacıkların güzergahı yakınındalarsa çocuklar ve kısa boylu yetişkinlerin daha yüksek risk altında olabileceklerini söyledi.

Drikakis, "Saatte 4 ila 15 kilometre hızla esen rüzgarda, tükürük damlacıklarının, rüzgar yönünde azalan yoğunlukta ve büyüklükte 6 metre uzaklığa kadar gidebildiği bulgusunu elde ettik. Bulgularımız, çevresel koşullara bağlı olarak 2 metre sosyal mesafenin yeterli olmayabileceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı