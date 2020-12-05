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Aktüel Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışıyla hastalara umut oluyor
Aktüel

Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışıyla hastalara umut oluyor

Gaziantep'te Kovid-19'a yakalanan ve tedavi sürecinin ardından immün plazma bağışçısı olan Aile Hekimi Salman Koçakgöl, Kovid-19'u atlatmış herkesi, derman bekleyen hastalara umut olmak için bağışçı olmaya davet etti - Salman Koçakgöl: - "Kriterlere uyan kişilerin hastalara şifa olmak ya da tedavilerine katkıda bulunmak amacıyla immün plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Bu konuda ayrı bir hassasiyet gösterilmesini ben bir doktor olarak rica ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:21:09 -
Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışıyla hastalara umut oluyor

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te görev yapan 47 yaşındaki aile hekimi Salman Koçakgöl, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattıktan sonra yaptığı ikinci immün plazma bağışıyla şifa bekleyen hastalara umut oluyor.

Ekim ayında Kovid-19'a yakalanan Koçakgöl, zorlu geçen hastalık sürecinin ardından gerekli kriterleri karşıladıktan sonra immün plazma bağışçısı olmaya başladı.

Kasım ayında ilk bağışını yapan Koçakgöl, 10 gün sonra ikincisini de gerçekleştirdi. İmmün plazma bekleyen birçok hasta için bağışlarını devam ettirmek isteyen Koçakgöl, Kovid-19'u atlatmış ve doktorların uygun bulduğu herkesi, derman bekleyen hastalara yardımcı olmaya davet etti.

Koçakgöl, AA muhabirine, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Evinde süren 15 günlük karantinanın ardından sağlığına kavuşarak görevine başladığını dile getiren Koçakgöl, hastalık döneminde nefes darlığı, halsizlik gibi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

- "Bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz"

Kasım ayının sonlarında ilk immün plazma bağışını gerçekleştirdiğini anlatan Koçakgöl, şunları kaydetti:

"Semptomları hafif geçirip iyileşen ya da ağır geçirip şifaya kavuşan Kovid-19 hastalarının diğerlerine de şifa olması adına immün plazma bağışında bulunmayı önemli bulduğum için bağışçı olmaya karar verdim. İkinci plazma bağışında da bulundum. Tıbbi olarak hastalığın başlangıç döneminde hastaların antikor üretmesine yardımcı olduğu, semptomlar başladığında daha ağır duruma gelmesini engellemek ya da tedaviye destek olmak amaçlı işe yaradığı söyleniyor. Ben de o yüzden bağış yaparak, onlara bir nebze de olsa destek olmak istiyorum. 10 gün arayla 8 kez plazma bağışında bulunabiliyoruz. Dolayısıyla ben ikinci bağışımı yaptım. İlerleyen süreçte de sekize tamamlamaya çalışacağım."

- "Bir an önce bağışa katılmamız lazım"

Koçakgöl, kimlerin immün plazma bağışında bulunabileceğini doktorların belirlediğini anımsatarak, "Kriterlere uyan kişilerin hastalara şifa olmak ya da tedavilerine katkıda bulunmak amacıyla immün plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Bu konuda ayrı bir hassasiyet gösterilmesini ben bir doktor olarak rica ediyorum. Hepimizin potansiyel olarak bu hastalığa yakalanma ihtimalimiz var. Eğer yakalandıysak ve sağ salim kurtulmuşsak bir an önce gelip bu bağışa katılmamız lazım." ifadesini kullandı.

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