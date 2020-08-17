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Aktüel

Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:12:16 -
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü

ANKARA (AA) - Bilim insanları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan kişilerde hastalığa yeniden yakalanmayı önleyebilecek bağışıklık tepkilerine dair işaretler tespit etti.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de yapılan ve sonuçları henüz yayın öncesi değerlendirme aşamasında olan iki araştırma, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişilerde dahi Kovid-19'a karşı uyarılan antikorların ve bağışıklık hücrelerinin aylarca canlılığını koruduğu gözlendi.

Araştırmalardan birine öncülük eden Washington Üniversitesinden bağışıklık uzmanı Marion Pepper, "Bu tam da umut ettiğimiz şey. Topyekun koruyucu bir bağışıklık tepkisine sahip olmak için tüm parçalar orada." dedi.

Pepper, söz konusu sonuçların bağışıklığın kalıcı olduğu anlamına gelmediğine, bu hipotezin doğrulanabilmesi için ikinci kez virüse maruz kalan kişilerin büyük bölümünün hastalanmadığına ilişkin geniş çaplı bulgulara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlayabilecek bir aşının henüz geliştirilmediğini hatırlatan araştırmacılar, bunun "sürü bağışıklığı" olarak adlandırılan doğal kolektif bağışıklık direncinin toplumda gelişmeye başladığının işareti olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinden 21 milyon 850 binden fazla vaka tespit edilirken, 773 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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