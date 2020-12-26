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Aktüel Kovid-19'la mücadelenin kahramanları filyasyon ekipleri karlı bölgelerde de görev başında
Aktüel

Kovid-19'la mücadelenin kahramanları filyasyon ekipleri karlı bölgelerde de görev başında

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:00:10 -
Kovid-19'la mücadelenin kahramanları filyasyon ekipleri karlı bölgelerde de görev başında

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede virüsü taşıyanlarla temaslı kişileri belirleyip salgının önüne geçmek için mücadele eden filyasyon ekipleri, karla kaplanan yüksek kesimlerde zorlu şartlara rağmen görevlerine devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde aralıklarla etkisini sürdüren yağışının ardından Trabzon'un bazı ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaza büründü.

Zaman zaman ulaşımın zorlaştığı bölgelere Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) araçlarının da destekleriyle ulaşan filyasyon ekipleri, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek ve temaslı kişileri belirleyerek salgının önüne geçmek için fedakarca mücadele ediyor.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Filyasyon ekiplerimiz zor şartlarda mücadelesine devam ediyor. İhtiyaç olduğu durumlarda UMKE araçlarımız destek vererek filyasyon personellerimizin işlerindeki aksamaya fırsat vermiyor. Sizler de evde kalarak bize destek verin." paylaşımında bulunuldu.

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