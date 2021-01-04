  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19'dan vefat eden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kovid-19'dan vefat eden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:42:09 -
Kovid-19'dan vefat eden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Kurşunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kurşunoğlu için ilk tören, Türk Sağlık-Sen Denizli Şubesi önündeki Atatürk Parkı'nda yapıldı.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Türkiye Kamu-Sen flaması örtülen Kurşunoğlu için, sosyal mesafe kurallarına uyularak cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

- Mahallesindeki törende Zolan ile Kahveci de yer aldı

Kurşunoğlu'nun cenazesi daha sonra memleketi olan Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı. Cenaze, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışan Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 53 yaşındaki Rayif Kurşunoğlu'nun, Aralık ayının başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Bir süre evde karantinada kalan Kurşunoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kurşunoğlu, dün sabah yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem
Gündem

İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem

Tiyatrocu Rasim Öztekin, uğradığı silahlı saldırıdan yıllar sonra sağlığı düzelen ve yeniden İbo Show'u sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses'e ..
Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi
Dünya

Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye..
İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor
Siyaset

İBB’nin milyonluk ihaleleri Koç Holding’e! CHP’li İmamoğlu Koç’a diyet ödüyor

Seçim döneminde Koç Holding’ten en büyük desteği gören Ekrem İmamoğlu’nun, grup bünyesindeki firmalara milyonluk ihalelerle ihya ettiği beli..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay