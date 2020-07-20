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Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-20 08:36:32 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 296 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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