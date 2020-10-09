  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 08:21:35 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 964 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 964 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 490'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 70 bin 496 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 906 bin 151'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 906 bin 69 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke" konumunda bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama
Dünya

Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama

Rusya'nın Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmanın Ermenistan topraklarında yaşanm..
TRT paylaşmıştı! Uyanış: Büyük Selçuklu'da dikkat çeken detay
Medya

TRT paylaşmıştı! Uyanış: Büyük Selçuklu'da dikkat çeken detay

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabında Uyanış: Büyük Selçuklu ile ilgili paylaşım yaptı...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay