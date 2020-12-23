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Aktüel Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:20:57 -
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden, çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılan ve 9 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Kural için öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Kural'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

- Kural'ın öz geçmişi

Çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları, kurucusu olduğu Türkiye Gezginler Kulübüyle de öncülüğünü yaptığı gezi kültürüne tutkusu ve maden mühendisliği alanındaki uluslararası akademik çalışmalarıyla tanınan Orhan Kural, 1950'de İstanbul'da doğdu.

Kadıköy Maarif Koleji ve İTÜ Maden Fakültesi mezunu Kural, Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesinden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise doktor unvanı aldı. İTÜ'de son 9 yılı bölüm başkanı olmak üzere 44 yıl hizmet verdi. Biri İngilizce olmak üzere, kömürle ilgili üç kitabın editörlüğünü yaptı.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve "Bu Kitap Başka" adlı anı kitabı hazırladı. Kural, matematik kitabını 2004'te yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı.

Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik dernekler ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6 bine yakın konferans verdi.

Değişik kanallarda radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunan Kural, 193 ülkeyi gezdi ve Nomadmania Sitesinde, dünyanın en gezgin insanları listesinde 48. sırada yer aldı.

Türkiye Gezginler Derneğinin kuruculuğunu üstlenen Kural, 2003'te Benin Fahri Konsolusluğu'na, 2013'te Vanuatu Fahri Konsolosluk Yardımcılığına atandı. Bine yakın ödül ve plaket sahibi olan Orhan Kural'a 2014'te Cotonou'da "Benin Cumhuriyeti Devlet Nişanı" takdim edildi.

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