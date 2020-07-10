Kovid-19'a rağmen 8 sektörün Çin'e ihracatı ilk yarıda arttı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu.

Yılın ilk yarısında birçok sektörün Çin'e ihracatında gerileme görülürken, çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tütün, yaş sebze ve meyve, demir ve demir dışı metaller sektörlerinin Çin'e ihracatı artış kaydetti.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin bu süreçte küresel anlamda ekonomik olarak olumsuz etkilenirken, bu sektörlerin Çin'e ihracatı yılın ilk yarısında iyi bir performans gösterdi.

Türkiye'nin Çin'e bu yılın ilk yarısında ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,72 azalarak 1 milyar 247 milyon 838 bin 97 dolardan, 1 milyar 151 milyon 539 bin 49 dolara geriledi.

Salgında ikinci dalga endişelerine karşın söz konusu sektörlerin ülkeye ihracatındaki iyi performans devam etti.

Özellikle bu 8 sektörün yarısını tarım ürünlerinin oluşturması dikkati çekti. Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki toplam tarım ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,1 artarak 10 milyar 941 milyon 603 bin dolardan 11 milyar 282 milyon 129 bin dolara çıktı.

Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre sanayi ve madencilik ihracatında gerileme görülürken, tarım ihracatı salgına karşın yükselişini sürdürdü. Çin'de tarım ihracatına katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldı.

Yılın ilk yarısında Çin'e dış satımı en fazla artan sektör olan demir ve demir dışı metaller sektörünün ülkeye geçen yılın ilk yarısında 30 milyon 993 bin 48 dolar olarak gerçekleşen ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 218,34 artarak 30 milyon 993 bin 48 dolardan 98 milyon 664 bin 14 dolara yükseldi.

Bu sektörün ardından ülkeye yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 106,65 artışla 414 bin 24 dolardan 856 bin 4 dolara, mobilya kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı yüzde 72,37 yükselerek 20 milyon 525 bin 29 dolardan 35 milyon 378 bin 95 dolara, çelik sektörünün ihracatı yüzde 68,20 artarak 4 milyon 454 bin 74 dolardan 7 milyon 493 bin 5 dolara, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı yüzde 59,24 artışla 14 milyon 789 bin 30 dolardan 23 milyon 550 bin 73 dolara, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 57,87 yükselerek 36 milyon 811 bin 38 dolardan 58 milyon 114 bin 20 dolara, tütün sektörünün ihracatı yüzde 17 artarak 407 bin 51 dolardan 476 bin 80 dolara otomotiv endüstrisinin ihracatı yüzde 5,56 yükselerek 22 milyon 320 bin 16 dolardan 23 milyon 561 bin 57 dolara çıktı.

İhracatta en fazla azalış mücevher sektöründe gerçekleşti

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, Çin'e ihracatta en fazla azalış yüzde 98,74'le mücevher sektöründe gerçekleşti. Mücevher sektörünü yüzde 78,69'la savunma ve havacılık sanayisi, yüzde 73,20'yle gemi ve yat, yüzde 61,64'le su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 60,38'le diğer sanayi ürünleri, yüzde 38,85'le iklimlendirme sanayisi, yüzde 37,89'la fındık ve mamulleri, yüzde 36,58'le zeytin ve zeytinyağı, yüzde 36,01'le kuru meyve ve mamulleri, yüzde 35,75'le halı, yüzde 28,16'yla deri ve deri mamulleri, yüzde 25,11'le çimento cam seramik ve toprak ürünleri, yüzde 18,80'le kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 14,73'le makine ve aksamları, yüzde 13,96'yla madencilik ürünleri, yüzde 10,07'yle elektrik elektronik, yüzde 10,03'le meyve ve sebze mamulleri, yüzde 0,33'le tekstil ve ham maddeleri sektörleri izledi.

Yılın ilk yarısında ülkeye en fazla ihracatı yüzde 556 milyon 87 bin 7 dolarla madencilik ürünleri sektörü gerçekleştirdi. Madencilik ürünleri, Çin'e dış satımındaki yüzde 13,96'lık düşüşe karşın bu ülkeye yapılan ihracatta önde gelen sektör oldu.

Bu sektörü 133 milyon 422 bin 84 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 98 milyon 664 bin 14 dolarla demir ve demir dışı metaller, 58 milyon 114 bin 20 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 48 milyon 657 bin 22 dolarla elektrik ve elektronik sektörleri takip etti.