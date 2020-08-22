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Aktüel Kovid-19'a karşı geliştirilen nazal aşı farelerde enfeksiyonu önledi
Aktüel

Kovid-19'a karşı geliştirilen nazal aşı farelerde enfeksiyonu önledi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:04:32 -
Kovid-19'a karşı geliştirilen nazal aşı farelerde enfeksiyonu önledi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen nazal aşının farelerde enfeksiyonu önlediği bildirildi.

Ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlanan aşı çalışmasının, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Ekip, aşı için Kovid-19'un hücreleri ele geçirmek için kullandığı sivri uçlu proteinini, üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan adenovirusün içine yerleştirdi ve adenovirüsü hasta etmeyecek biçimde değiştirdi.

Zararsız hale gelen adenovirüs, sivri uçlu proteini burnun içine taşıyarak vücudun Kovid-19'a karşı bağışıklık savunması geliştirmesini mümkün kıldı.

Aşı farelere nazal ve kas içi enjeksiyon yoluyla yapılırken, enjeksiyonla yapıldığında zatürreyi önleyen bağışıklık yanıtı alındı ancak enfeksiyon burunda ve akciğerlerde önlenemedi.

Öte yandan bir doz yapılan nazal aşının, enfeksiyonu hem alt hem de üst solunum yolunda engellediği gözlendi.

Aşıyı geliştiren uzman ekibin lideri Michael S. Diamond, burnun ve üst solunum yolunun iç duvarındaki hücrelerde güçlü bir bağışıklık yanıtı görünce şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını belirterek, "Bu fareler hastalıktan iyi korundu. Bazı farelerde, virüse meydan okuduktan sonra hiçbir enfeksiyon belirtisi olmayan sterilizan bağışıklık kanıtını gördük." ifadesini kullandı.

Diamond, nazal aşının, önce maymunlarda, daha sonra da olabildiğince çabuk insanlarda denenmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.



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