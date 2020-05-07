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Kovid-19'a dikkati çekmek için yaptığı resimler ile sessiz çığlık attı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:04:42 -
Kovid-19'a dikkati çekmek için yaptığı resimler ile sessiz çığlık attı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin psikolojik etkisine dikkati çekmek için resimlerle sessiz çığlık performansı sergiledi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugüne kadar terör, şiddet, orman yangınları, atık ve israf, ölüm ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ile toplumsal olaylara ilişkin birçok performans gerçekleştiren Kavukcu'nun, evinin duvarlarına çizdiği virüs görselleri ile sessiz çığlık atarak gerçekleştirdiği performansıyla Kovid-19'a dikkati çekmeye çalıştığı anlatıldı.

Performansıyla Kovid-19 salgınının modern yaşam içerisindeki insanlara psikolojik ve fizyolojik etkilerine işaret etmek isteyen Kavukcu'nun sürecin psikolojik etkilerini göz önüne alarak yaptığı deforme edilmiş virüs biçimlerini bütün evin duvarlarına yayarak çeşitli boyutlardaki virüs resimleri önünde, uygulama alanının birçok farklı yerinde sessiz çığlıklar atarak performansını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deforme edilmiş virüs görselleri korku, ölüm, huzursuzluk duygularını içinde barındıran bir bağlamda, sürekli mutasyona uğrayan virüsün yapısına da bir gönderme olmaktadır. Sanatçının çizdiği rahatsız edici virüs görsellerini çeşitli boyutlarda çoğaltması ve bazılarına müdahale etmesi virüsün dünya üzerindeki mutasyon sürecine gönderme yapmaktadır."

Kavukcu'nun kendi evinde gerçekleştirdiği bu performansın görsellerinin bir süre daha evinde kalacağı kaydedildi.

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