Kovid-19, yabancı ülkelerle Türkiye arasındaki öğrenci trafiğinin hızını kesemedi

İSTANBUL (AA) - MUTLU BOZDAĞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bazı seyahat kısıtlamalarının gelmesi ve pandeminin yayılması nedeniyle zaman zaman sekteye uğrayan yabancı ülkelerle Türkiye arasındaki öğrenci trafiği yeniden hareketlendi.

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından itibaren yurt dışında eğitim gören öğrencilerin Türkiye'ye dönüşü için çalıştıklarını, orada kalanların ise takibini sürdürdüklerini anlattı.

Yılmaz, hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin resmi kurumların tavsiye ve yönlendirmeleri doğrultusunda yurt dışındaki öğrencilere danışmanlık desteği sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Kovid-19 salgını devam ederken yeni normalleşmede dünyanın birçok bölgesinde dil eğitimi ya da yüksek öğretim gören öğrencilerin eğitim sürecine girdiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizle sıkı bir diyalog içerisine girerek salgın sürecinde problemlerin neler olduğunu kontrol ettik. Hatta bazı ülkelere bizzat dernek yöneticileri olarak öğrencilerimiz adına denetimler gerçekleştirdik. Bu süreçlerde, yurt dışındaki okulların gerek sınıf mevcudiyetinin yarıya indirilmesi, sosyal mesafe ve dezenfekte süreçlerinden geçerek sınıfların sterilize ortamlar haline getirilmesi, giriş ve çıkışların ayrı yerlerden verilmesi, maske, el temizliği, siperlik ve hijyen tedbirleri alması, kantin ve sosyal alanların belirli mesafelerle belirlenmesi, tuvalet, kantin gibi ortak kullanım alanlarının temizlenmesi gibi konularda aldıkları önlemleri yerinde gözlemleme şansı yakaladık. Ayrıca bu önlemleri son derece başarılı bulduk. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen sandalye, sıra aralıklarına da dikkat ettiklerini gördük. Yaklaşık 2 metrelik mesafelerle sınıf kontenjanları otomatikman yarı yarıya azaldı. Öğrenme konusunda bu konfor öğrencilerimiz açısından bir avantaja dönüştü."

- Yurt dışı eğitim için yüzlerce başvuru geliyor

Osman Yılmaz, dernek olarak öğrencilerin güvenlik, sağlık ve kaygı seviyelerinin olağan seyrinde sürmesi için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

YEDAB ve üye acentelerin, Kovid-19 kapsamındaki alınan tavsiye ve tedbir kararlarına uygun bir şekilde ofislerinde ve online kanallar aracılığıyla haftanın her günü kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Tüm dünyada alınan tedbirlerle kısa sürede sonuçlanmasını umduğumuz mevcut durumda öğrenci ve velilerimizin uzun soluklu bir kariyer hedefi olarak görülmesi gereken yurt dışı eğitim planlarına devam ediyor olmaları, öğrencilerimizin eğitim hayatlarının normal seyrine dönmesi adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin yurt dışı eğitim sektöründe lider ülkelerden biri olduğu artık bir gerçektir. Pandemi sürecinde de Türk öğrencilerimizin yurt dışı eğitim ve dil hedeflerinde bir sapma olmadı. Derneğimiz bünyesinde yer alan 92'si Türk olmak üzere 300 üye acentemiz öğrencilerimizden eğitimleri için her gün yüzlerce başvuru geldiğini ve eğitimde hız kesmeden öğrencilerin hedefleri doğrultusunda çalışmaya gayret gösterdiklerini ifade ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

- "182 ülkeden yaklaşık 178 bin uluslararası öğrenciye ulaşıldı"



Yılmaz, yurt dışından da eğitim için ülkeye gelmek için hazırlıklar yapan binlerce öğrenci bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni normalleşmeyi yakalamak ve gerekli sağlıklı ve konforlu eğitim hizmetini sunmak için ilerleme adına her gün güncel çalışma ve araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı eğitiminde ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yıllık gelirlerinin büyük bir kısmı kültür ve eğitimden karşılanmakta. Türkiye'de son yıllarda yukarı doğru bir ivme ile 182 ülkeden yaklaşık 178 bin uluslararası öğrenciye ulaşmıştır. Bu bağlamda 2023 hedefimiz 250 bin, 2030 hedefimiz ise 500 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak. Türk üniversiteleri yılda 35 binin üzerinde yeni öğrenciye ev sahipliği yaparken Türkiye mezunu uluslararası öğrencilerin de sayısı 150 bini geçmiş bulunuyor."

Türkiye'de en popüler eğitim programlarının tıp, eczacılık, dişçilik gibi sağlık programları ve mühendislik programları olduğunu ifade eden Yılmaz, Kovid-19 sürecinde Türk vakıf üniversitelerinin başta İngilizce olmak üzere Fransızca, Almanca ve Arapça programlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

- Öğrencilere Kovid-19 sigortası

Yılmaz, Türkçe dil eğitiminin de ilgi gördüğünü vurgulayarak, "2020-2021 yılında, koronavirüse rağmen uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim amacıyla çok yoğun talepleri bulunmakta. Türk üniversitelerimiz de son derece modern kampüslerinde tüm temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerini alarak hizmet vermekte." dedi.

Osman Yılmaz, Türk üniversitelerinin de bu yıl "Study in Turkey" programı çerçevesinde, uluslararası öğrencilere başta THY olmak üzere bazı uçuş firmalarıyla hem özel hem de charter uçaklar kaldıracağını bildirdi.

Havalimanından öğrencileri karşılama sonrası steril ortamlarda okullara ve yurtlarına kayıt yaptırmalarında yardımcı olduklarını belirten Yılmaz, "Pandemi sürecinde de eğitim kurumlarımız öğrencilere kayıttan öğrencilerin Kovid-19 testlerine kadar birçok alanda yardımda bulunuyorlar. Koronavirüsün tüm dünyada uluslararası eğitimde durma noktası yaratmasına rağmen Türk üniversitelerimiz ve okullarımız şu ana kadar bu süreçten başarılı bir şekilde çıktı. Bu yıl da çok yüksek oranlarda uluslararası öğrenciyi aramıza katmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sürecinde yurt dışında eğitim gören ve salgın nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalan Türk öğrencilerinin büyük bir bölümünün yeni normalleşme ve tedbirlerin ardından eğitim gördükleri ülkelere gitmeye hazırlandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hatta kısıtlama olmayan ülkelerdeki birçok öğrencimiz tedbirlerin alındığı okullarda örgün eğitime tekrar başladı. Yine ülkemizin elçilikleri ve konsoloslukları aracılığıyla bu konuda birtakım kolaylaştırıcı önlemler alınarak öğrencilerimiz uzun bir aranın ardından eğitim aldıkları ülkelerde eğitimlerine başladı. Giden öğrencilerimizi, hala etkin olan pandemi sürecinde koronavirüsle karşılaşma ihtimallerine karşı 'Covid-19 sigortası' kapsamında güvence altına almaya çalıştık. Okullarımızın gerekli önlemlerinin yanı sıra biz de gittikleri ülkelerde süren salgın hastalıkla karşılaşma ihtimallerine karşı öğrencilerimizi 30 bin dolarlık bir sigorta kapsamı içerisinde ücretsiz olarak sigortaladık. Bu da onların eğitimleri süresince karşılaşabilecekleri sorunlarda yanlarında olduğumuzu göstermeye yönelik bir çalışmadır."

Yılmaz, öğrencilerin yurt dışı eğitiminde acente seçimi konusunda çok dikkatli olmalarını, bu işlerin masraflı ve yüksek ücretli olduğunu dile getirerek, bazı öğrencilerin dolandırıldığını, mağdur olduğunu söyleyerek kendilerine başvurduklarını ifade etti.