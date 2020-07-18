Kovid-19 vakalarındaki artış ABD'de ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

WASHINGTON (AA) - DİLARA ZENGİN - ABD'de son dönemde rekor sayıya ulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, ülkenin 20'yi aşkın eyaletinde normalleşmeyi kesintiye uğratırken, kısıtlamaların yeniden uygulanma riski ülke ekonomisinin toparlanma sürecini de tehdit ediyor.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, vaka sayılarındaki artış her geçen gün yeni bir rekora imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde 24 saatte 78 binin üzerinde yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısının ise 3,7 milyona ulaştığı kaydediliyor.

Salgında vaka sayılarında görülen artış, ABD'nin eyaletlerindeki normalleşme sürecini de kesintiye uğratıyor. Arizona, California, Colorado, Michigan, Nevada, Delaware, Indiana, North Carolina'nın da aralarında bulunduğu 20 aşkın eyalette, Kovid-19 vakalarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla normalleşme adımlarının yavaşlatıldığı biliniyor.





- Tüketici güveninde beklenmeyen azalış





Son olarak ABD'de basına sızan bir belge, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün 18 eyalete yeni vaka artışlarında "kırmızı bölge" oldukları ve normalleşme sürecini bırakarak barlar ve spor salonları gibi işletmeleri kapatma, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamaları gibi uyarılar yaptığını ortaya koydu.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) cuma günü ABD ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Kovid-19 vakalarındaki artış ve karantina önlemlerinin yeniden uygulanma olasılığının ülke ekonomisine yönelik başlıca risklerden olduğu belirtildi. IMF'nin açıklamasında, dikkatli bir halk sağlığı yaklaşımının bu riski azaltacak olsa da bazı eyaletlerdeki vaka sayısındaki artışın normalleşme kararlarının yavaşlamasına ya da kısmen tersine dönmesine neden olduğu bildirildi.

Kovid-19 vakalarının artışın ardından, ABD'de Michigan Üniversitesi'nin Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ve cuma günü açıklanan temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerineki beklenmeyen azalış da dikkat çekti.

Salgınının etkisiyle mart ve nisanda düşüş gösteren, normalleşmenin başlamasıyla ise mayıs ve haziran aylarında toparlanma sinyali veren tüketici güven endeksi, temmuzda 4,9 puan azalarak 73,2 seviyesine geriledi.

Analistler, tüketici güvenindeki azalmada Kovid-19 vakalarındaki artışın etkili olduğunu belirterek, salgının yayılması nedeniyle tüketici güvenindeki düşüşün gelecek aylarda devam etmesinin olası olduğunu bildirdi.





- "Kovid-19 vakalarındaki artış ekonomi için aşağı yönlü risk oluşturuyor"





Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Kredi Görevlisi Madhavi Bokil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin bazı eyaletlerinde Kovid-19 vakalarındaki artışın ülke ekonomisi için aşağı yönlü risk oluşturduğunu söyledi.

Son verilerin ekonomik faaliyetin şimdiye kadar beklentiler doğrultusunda canlandığına işaret ettiğini belirten Bokil, "Bu yılın ikinci yarısı ve 2021'deki toparlanma pandemiyle yakından bağlantılı olacaktır. Salgının yeniden artması yeniden karantina önlemleriyle sonuçlanırsa toparlanmaya zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Bokil, işletmelerin kalıcı olarak kapatılmasının uzun vadeli iş kayıplarına neden olacağına dikkati çekerek,"ABD'de yavaş bir toparlanma bekliyoruz. ABD ekonomisi için 2020'se yüzde 5,7'lik daralma ve 2021'de yüzde 4,5'lik büyüme öngörüyoruz. Bu tahminler ekonominin yeniden normale dönmesinin kademeli bir süreç olduğunu varsayıyor. Ekonomi yavaşça toparlansa bile koronavirüs şokundan kaynaklanan üretim kaybı asla tam olarak telafi edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD ekonomisinin 2022'de Kovid-19 krizi öncesi seviyelere dönmesini beklediklerini dile getiren Bokil, ekonomik görünümün aşağı yönlü risklerle oldukça belirsiz olduğunu belirtti.

Bokil, ekonomik toparlanmanın ABD'nin halk sağlığını korurken ekonomiyi normale döndürme becerisiyle yakından bağlantılı olacağını vurgulayarak, geniş kapsamlı test uygulamaları, temas takibi ve karantina gibi önlemlerin sadece kısıtlamaların yeniden uygulanması için değil aynı zamanda virüsün bulaşma endişesini azaltarak güvenin yeniden kazanılması için de önemli olacağının altını çizdi.