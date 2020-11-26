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Aktüel Kovid-19 vaka sayısı artan Tekirdağ'da vatandaşlardan tedbirlere uyulması çağrısı
Aktüel

Kovid-19 vaka sayısı artan Tekirdağ'da vatandaşlardan tedbirlere uyulması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:32:20 -
Kovid-19 vaka sayısı artan Tekirdağ'da vatandaşlardan tedbirlere uyulması çağrısı

TEKİRDAĞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 50'ye yakın arttığı Tekirdağ'da vatandaşlar tedbirlere uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, vaka artışının yaşandığı iller arasında bulunan Tekirdağ'da vatandaşlar tedbirlere uyma konusunda daha hassas davranmaya başladı.

Kent sakinlerinden Hasan Bedel, AA muhabirine, açıklanan son rakamların ardından herkesin daha fazla dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Edirne ve Kırklareli'nde de vaka artışlarının yüksek olduğuna işaret eden Bedel, şöyle konuştu:

"Sınır il olmamız nedeniyle bu durum bizleri tedirgin etti. Vatandaşlarımızın daha hassas, tedbirlere daha fazla uyması konusunda hepimizin üstümüze düşeni yapacağımıza inanıyorum. Gün içerisinde denetlemelerle karşılaşıyoruz, bu hoşumuza gidiyor ama hala bu denetlemelere karşı maskesini takmayan vatandaşlarımızı da görünce üzülüyoruz. Kış aylarının gelmesi ve vaka sayılarının artmasıyla çeşitli kısıtlamalar gündeme geliyor. Vatandaşlar gerekli kurallara uysunlar, evlerinde daha fazla vakit geçirsinler."

Gürkan Demir ise Trakya'da tedbirlere uyanlar olduğu gibi uymayanların da bulunduğunu ifade ederek, "Kent genelinde 100 kişiden 90'ı tedbir alsın ama 10 kişi almadığında bu virüs bir şekilde bulaşıyor. Esnaf olarak vatandaşa tavsiyemiz; tedbirlere dikkat edelm. Kurallara uysunlar da bir an önce kurtulalım." dedi.

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