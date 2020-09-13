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Aktüel Kovid-19 testi pozitif olan kişi Erzincan'da jandarma uygulamasında yakalandı
Aktüel

Kovid-19 testi pozitif olan kişi Erzincan'da jandarma uygulamasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:42:58 -
Kovid-19 testi pozitif olan kişi Erzincan'da jandarma uygulamasında yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken bir kamu kuruluşunu haşerelere karşı ilaçlamak için Erzincan'a gelen kişi, jandarmanın dikkati sonucu yakalandı.

Kentte Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu birçok noktada denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, kamu kuruluşunu haşerelere karşı ilaçlamak amacıyla başka bir şehirden geldiği belirlenen A.G'nin yapılan HES kodu sorgusunda, Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Sağlık ekiplerine teslim edilen A.G. zorunlu izolasyon gereği Erzincan Ulalar Piri Muhammed Bahattin Erkek Öğrenci Yurdu'na götürülerek karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri A.G'ye ayrıca 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

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