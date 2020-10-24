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Aktüel Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:
Aktüel

Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:

"İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:56:32 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da yaptığı videolu paylaşımda, sıklıkla test yaptıran biri olduğunu, en son çarşamba günü yaptırdığı testin de negatif çıktığını belirtti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında ateşinin yükselmesi sonucu hastaneye gittiğini anlatan İmamoğlu, "38 derece ateşle hastaneye girince dün akşamı hastanede geçirdim ve test oldum. Bugün itibarıyla pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu. Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda da negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, bu süreçte herkesin görevinin başında olduğunu aktarırken, "Sizleri çok seviyorum, kendinize dikkat edin." mesajını verdi.

Amerikan Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada ise İmamoğlu'nun dün saat saat 22.00'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, "Yapılan incelemede Kovid-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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