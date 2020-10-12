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Aktüel Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık'ın tedavisi sürüyor
Aktüel

Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık'ın tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:08:48 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık'ın tedavisi sürüyor

MERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CHP'nin Ankara Milletvekili Murat Emir, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi süren Aydınlık'ın ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten CHP heyeti, başhekimlikten Aydınlık'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Ankara Milletvekili Emir, Aydınlık'ın tedavi sürecini öğrenmek için kente geldiklerini belirtti.

Emir, şunları kaydetti:

"Hassasiyetini korumakla birlikte durumunun stabil olması bizim açımızdan sevindirici. Kan bulguları bir nebze olsun bizi rahatlattı. Dualarımız Aziz Aydınlık ile. Emek veren ve mücadele eden sağlıkçılarımıza minnettarız. Aziz ağabeyimizle birlikte tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki pandemiyle en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve bu hastalığı yeneceğiz."

Erbil Aydınlık da babasının tedavisinin sürdüğünü belirterek, durumunun iyiye gitmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.








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