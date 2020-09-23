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Aktüel Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için pedal çevirdiler
Aktüel

Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Yeniakit Publisher
2020-09-23 21:18:45 -
Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için pedal çevirdiler

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirlerine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Kayapınar ilçesindeki bir AVM önünde toplanan üyeler, Kovid-19 ile ilgili dövizler taşıyıp, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Murat Altunkalbur, burada yaptığı konuşmada, artık Türkiye'de de bisikletin bir karne hediyesi, bir eğlence aracı olmaktan ziyade, ulaşımda zorunlu bir araç haline geldiğini ve kullanımının yaygınlaştığını söyledi.

Kulüp olarak pandemi sürecine dikkati çekmek, kişisel hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralının önemini bir kere daha hatırlatmak için etkinlik düzenlediklerini belirten Altunkalbur, şöyle konuştu:

"Bisikletlerimizi bu süreçte temastan kaçınmak, mesafemizi korumak için ulaşım aracı olarak kullanıyoruz ve bisikleti olan herkesi temastan kaçınmak için pedallamaya davet ediyoruz. Kovid-19 virüsünün yayılmaya başladığı ilk zamanlarda bizler yetkililerimizin evde kal çağrılarına uyarak faaliyetlerimize ara verdik. Artık kısmi bir normalleşme süreci içerisindeyiz, sağlık ve spor için hijyen ve mesafe kurallarına uyarak pedallamaya gayret gösteriyoruz."

Kulüp üyeleri daha sonra bisikletleriyle şehir turu attı.


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