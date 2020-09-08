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Aktüel Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin akut böbrek hasarına neden olabileceği uyarısı
Aktüel

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin akut böbrek hasarına neden olabileceği uyarısı

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: - "Koronavirüs tedavisinde maalesef ağrı kesicilerin önemi büyük. Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak elbette mümkün değil, fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı ve tüm sosyo-ekonomik hayatın etkilendiği düşünüldüğünde, toplum sağlığı için bir kez daha koronavirüs ile ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız" - Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Bilal Görçin: - "Kovidin doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi yoğun bakımda takip edilen hastaların yüzde 80'inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı görülür"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:46:51 -
Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin akut böbrek hasarına neden olabileceği uyarısı

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV), Kovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin akut böbrek hasarına neden olabileceği uyarısında bulunarak, hastalıktan korunmanın önemine işaret etti.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada görüşleri yer alan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, önceki yıllarda "Bilinçsiz Ağrı Kesici Kullanmayı Kesin, Böbreklerinizi Tüketmeyin" çağrısıyla bilinçsiz ağrı kesici kullanımının böbreklere verdiği zarara dikkati çektiklerini hatırlattı.

Araştırmalarla henüz kanıtlanmamış ancak klinik tablolarla uzmanların ele aldığı konular arasında yer alan yoğun ağrı kesici kullanımının böbrekler üzerindeki etkisinin, Kovid-19'dan korunmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran Erk, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz nokta gösteriyor ki koronavirüs tedavisinde maalesef ağrı kesicilerin önemi büyük. Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak elbette mümkün değil, fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı ve tüm sosyo-ekonomik hayatın etkilendiği düşünüldüğünde, toplum sağlığı için bir kez daha koronavirüs ile ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız. Alınacak en önemli tedbir, sağlık profesyonellerinin çağrılarına uymak ve bulaştan uzak durmaktır."

- "Tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmekte"

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin de Kovid-19'un en önemli belirtisinin miyalji denilen kas ve eklem ağrısı olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen 'saçının kökünden ayak tırnağına kadar' şiddetli ve geçmeyen ağrılar tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir. Özellikle romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Kovidin kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik, antiviral (Favipiravir) ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir. Böbreklerde oluşan bu hasar geçicidir. Kovidin doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi yoğun bakımda takip edilen hastaların yüzde 80'inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı görülür."

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