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Aktüel Kovid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Aktüel

Kovid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "(Muhittin Böcek) Taburcu olması bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" - "Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor. Fizik tedavisi yoğun şekilde devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:51:34 -
Kovid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in taburcu olmasının bir hafta ya da 10 gün sürebileceğini belirterek, "Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Antalya Konsoloslar Platformu üyeleriyle bir restoranda bir araya gelen Özkan, Başkan Böcek'in durumunun yavaş yavaş da olsa her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Böcek'in taburcu olmasıyla ilgili net bir sürenin söz konusu olmadığını anlatan Özkan, "Taburcu olması bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor. Fizik tedavisi yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de sağlık durumunun iyiye gittiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Başkan Ercengiz’in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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