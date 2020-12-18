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Aktüel Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün sağlık durumu iyiye gidiyor
Aktüel

Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün sağlık durumu iyiye gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:58:54 -
Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün sağlık durumu iyiye gidiyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi hastanede süren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 6 Kasım'da tedbir amaçlı olarak hastanede tedavisine başlanan Akgün'ün sağlık durumu düzeliyor.

Çalışmalarını hastane odasında sürdüren Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, sağlık durumunu merak eden ve "geçmiş olsun" mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Kovid-19 tedavisinde sona yaklaştıklarını belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Başta Büyükçekmece ailem olmak üzere bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için hepinize minnettarım. Desteğiniz benim için en büyük direnç kaynağı oldu. Sizler bana aşı oldunuz. İnşallah en kısa zamanda sevgili Büyükçekmece ailemle yeniden bir arada olacağız. Unutmayalım ki koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, kurallara sıkı sıkıya uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum."

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