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Aktüel Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Aktüel

Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:41:22 -
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu

WASHINGTON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da izolasyonda kaldığı konutundan çıkarak yerleşke içindeki Oval Ofis'e gitmesi eleştirilere neden oldu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Brian Morgenstern, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün Oval Ofis'e döndüğünü belirtti.

Morgenstern, Trump'ın, Kongre'de bekleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşvik paketi ve Teksas ile Louisiana eyaletlerine yaklaşan Delta Kasırgası hakkında brifing aldığını bildirdi.

Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Oval Ofis'te olduğuna dair bir bilgi paylaşmazken, "Az önce Delta Kasırgası hakkında bilgi aldım, Teksas Valisi Greg Abbott ve Louisiana Valisi John Edwards ile de konuştum. Lütfen eyalet yönetimlerinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyun. Onlarla yakından çalışıyoruz. Hazırlıklı, dikkatli ve güvendi olun." ifadesini kullandı.

Trump'ın henüz Kovid-19'u atlatmadan Beyaz Saray'daki konutundan çıkarak, Oval Ofis'e geçmesi ise "çalışanları tehlikeye attığı" gerekçesiyle eleştirilere yol açtı.

Öte yandan bazı Beyaz Saray kaynakları Trump’ın Oval Ofis'e bahçeden geçtiğini ve tüm çalışanların kişisel koruma ekipmanlarını taktığını belirtti.

- CDC kurallarına göre 10 gün izolasyonda kalması gerekiyor

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kuralları gereği, Kovid-19'a yakalanan bir kişinin en az 10 gün izolasyonda kalması gerekiyor.

Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece eşi Melania Trump ve kendisinin Kovid-19 testlerinin "pozitif" olduğunu duyurmuştu.

Cuma günü Maryland'daki Walter Reed Askeri Hastanesine götürülen Trump, pazartesi günü tekrar Beyaz Saray'a dönmüş ve tedavisinin Beyaz Saray'daki konutunda devam edeceği bildirilmişti.

Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.

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