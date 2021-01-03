Kovid-19 tanısında yeni dönem! Herkes evinde yapabilecek

Resul Ekrem Şahan Ankara

Hamilelik testlerine benzer bir şekilde çalışan tanı kiti, Kovid-19’u 15 saniyede yüzde 96 güvenilirlikle teşhis ediyor. Hastanın virüs yükünün seviyesini de tespit edebilen tanı kitini herkes evinde yapabilecek.

Böbrek hastalarını da tespit edebiliyor

Uzman Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri Kovid-19 Tarama Test Kiti “Foaming Test”i bir grup gazeteciye tanıttı. Kurtulmuş, testin önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığını, Sağlık Bakanlığınca da ruhsatlandırıldığını belirterek, “İlk etapta yaklaşık 160 hasta üzerinde test yapıldı. Hastanede yapılmış test sayısı 5 binin üzerinde. Cam tüpün içerisine toz dolum teknolojisi de hiçbir yerde yok. Amacımız sağlıklı ve sağlıksız insanları çok çabuk şekilde tarayarak gerçekten Kovid olanları veya Kovid benzeri şikayetleri olup da Kovid olmayanları tespit etmekti. Bunu başardık” dedi.

Testin nasıl uygulandığını da anlatan Kurtulmuş, “Diğer testlerden çok önemli farkı var. Klinik takip yapabiliyorsunuz. Yani Kovid olsanız bile tedaviniz iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor bu testle görmek mümkün. İdrardaki köpüğü tüpün üzerindeki renk skalasına göre değerlendirip hastanın virüs yükünü tespit ediyoruz. Yani senin vücudunda virüs yükü var, virüs yükün az veya çok fazla diyebiliyoruz. Onun dışında testimizin yüzde 96 gibi yüksek oranda doğruluk payı var. Testin kullanımı çok kolay. 15 saniyede sonuç veriyor. Birinde böbrek rahatsızlığı olup olmadığını da bu testle tarayabiliriz” dedi.