Kovid-19 süreci şirketlerdeki dijital dönüşümü hızlandırdı

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyayı etkisi altına alan ve beraberinde birçok kısıtlamayı getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şirketlerdeki teknolojik dönüşümü hızlandırdı. BDY Group Üst Yöneticisi Koray Güzelderen, salgınla bu dönüşümün yaklaşık 10 yıl hızlandığını bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonun ağırlık kazandığı ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı bu dönemde birçok sektörde eski teknolojiler hızla yerini yenilerine bıraktı.

LPG toptan satış, lojistik, depoculuk, madencilik ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren BDY Group'un Üst Yöneticisi Güzelderen, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının getirdiği zorlukları aşmak ve iş süreçlerini hızlandırmak için yapılan teknolojik dönüşümü değerlendirdi.

Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini bünyesinde bulunduran Rus Petgaz AŞ'yi satın aldıktan sonra dijital dönüşüme hız verdiklerini belirten Güzelderen, "Pandemi, birçok alanda olduğu gibi enerji sektörü için de önemli bir sınav oldu. Bize güçlü yönlerimizi gösterdiği gibi süreçleri gözden geçirme fırsatı da sundu." dedi.

Güzelderen, birçok alanda olduğu gibi enerjide de teknolojik dönüşümün hız kazandığına dikkati çekerek, "Kovid-19 süreci dijital dönüşüme geçişi yaklaşık 10 yıl hızlandırdı. Pandemi kısıtlamaları bize teknolojik anlamda süreçleri gözden geçirme fırsatı verdi." diye konuştu.

Salgın dolayısıyla azalan uluslararası ve bölgesel seyahatlerin uzaktan çalışma kültürünü öğrettiğini vurgulayan Güzelderen, "Kısa sürede evden çalışma sürecine ayak uydurduk. Bu dönemde teknolojiden en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık. Pandemi, dijital dönüşüm için ciddi bir katalizör oldu. Zamanı daha verimli kullanmayı öğrendik. Maliyetleri azaltıp faydayı artıracak dijital dönüşüm stratejisini hayata geçirdik." dedi.





- Teknolojik dönüşüm çalışana da müşteriye de kolaylık sağladı





Dijital dönüşüm adına birçok yenilik yaptıklarını anlatan Güzelderen, şunları söyledi:

"İnternetin olduğu her yerden ulaşılabilecek, şeffaf ve kolay veri paylaşımı yapılan sistemleri uygulamaya başladık. Dijital raporlama yapan denetleme mekanizmasını kurduk. Bu dönüşümle önemli bir zaman tasarrufu sağladık. Dijital altyapımızı güçlendirip, IT yatırımlarımızı artırdık. Müşteri, tedarikçi ve taşeronların erişimine açık sistem hazırlığımızı yaptık. Bu sayede tüm talepleri anlık alıp, hızlı bir şekilde dönüş yapabileceğiz. Bir başka teknolojik dönüşümle, ortak proje yürüttüğümüz şirketler, projenin durumunu anlık olarak görebilecek. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz teknolojik dönüşüm, çalışanlarımıza da müşterilerimize de kolaylıklar sağlıyor."





- "Teknolojiye bakış açımız değişti"





Teknolojinin iş hayatına entegrasyonu konusundaki bakış açılarının değiştiğine işaret eden Güzelderen, dijital dönüşümü hızlandırmak için şirket bünyesinde yeni bir teknoloji ekibi kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Güzelderen, teknolojinin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak enerji sektöründe ön plana çıkmayı amaçladıklarını ifade etti. Dijital dönüşüm ajandalarında birbiriyle entegre çalışabilen 3 farklı amaçta yazılımı bitirmek, şirket içinde kullanıma başlamak ve geri dönüşlerini alarak gelişimini sağlamak olduğu bilgisini veren Güzelderen, şunları kaydetti:

"Ajandamızda bir de robot yazılım var. Bu yazılım, ana sistemimize entegre olacak, çeşitli veriler kullanarak petrol fiyatlarını tahmin ederek günlük raporlayacak. Fiyat tahmini ve pazar öngörüsü yapacak modül için de ayrıca çalışacağız. Böylece satış ve ikmal takibinden finans durumu ve stok yönetimine kadar çok fazla veriyi anlık takip edebileceğiz. Teknolojik dönüşümle verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefledik. Pandemi sürecinde şirket ve kurumlar tarafından sıkça kullanılan web tabanlı programların güvenlik ve yazılım sorunları gündeme geliyor. Bu sorunlara bir çözüm olarak tasarlanan şirket içi yazılımımız, gizlilik, güvenlik ve şifreleme adımlarını başarıyla tamamladı."