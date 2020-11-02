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Ekonomi Kovid-19 salgınının etkili olduğu mali açığın 2021'de hızla kapatılması hedefleniyor
Ekonomi

Kovid-19 salgınının etkili olduğu mali açığın 2021'de hızla kapatılması hedefleniyor

Salgının etkilerinin 2021 yılında hızla giderilmesi, genel devlet açığının GSYH'ye oranla 2021'de 1,5 puan düşürülerek yüzde 4,5'e geriletilmesi için çalışmalar yapılacak - Salgına karşı alınan önlemlerin gelecek yıl kademeli şekilde kaldırılmasıyla transfer harcamalarının 0,5 puan, cari harcamaların 1,8 puan azaltılması öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:04:02 -
Kovid-19 salgınının etkili olduğu mali açığın 2021'de hızla kapatılması hedefleniyor

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini hızla gidermek amacıyla çeşitli tedbirler alınırken, gelecek yıl genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla yüzde 4,5'e geriletilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde görülen ekonomik toparlanma martta Türkiye'yi de etkilemeye başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye uğradı. Bu durum önemli maliye politikası adımlarının atılmasını beraberinde getirdi. Söz konusu iradi politikaların genel devlet dengelerine yansıması, belirli gelir kalemlerinde azalışa, cari harcamalar ve transfer giderlerinde ise artışa neden oldu.

2021'de genel devlet gelirlerinin GSYH'ye oranının bu yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 31,7 olması beklenirken, ekonomik faaliyette öngörülen toparlanmaya bağlı olarak özellikle dolaylı vergiler ve sosyal fonların 0,4 puan artması, buna karşın faktör gelirleri ve doğrudan vergilerin 1,4 puan azalması öngörülüyor.

Gelecek yıl genel devlet harcamalarının da GSYH'ye oranla 2,3 puan gerileyerek yüzde 36,3 olması hedefleniyor.

Bu dönemde yatırım harcamalarının aynı düzeyde kalması, diğer yandan salgına karşı alınan önlemlerin kademeli şekilde kaldırılmasıyla transfer harcamalarının 0,5 puan, cari harcamaların da 1,8 puan azalması planlandı.

Söz konusu gelişmeler doğrultusunda, programda GSYH'ye oranla genel devlet açığının 2021'de 1,5 puanlık düşüşle yüzde 4,5'e gerilemesi bekleniyor.

Genel devlet faiz dışı açığının 1,9 puanlık bir iyileşmeyle yüzde 1,2'ye düşmesi, program tanımlı genel devlet açığının ise yüzde 2,4 olması öngörülüyor.

- Borçlanma ihtiyacı düşecek

Gelecek yıl kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH'ye oranla bu yıla göre 1,4 puan azalarak yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesi, program tanımlı kamu kesimi açığının ise 2,5 puanlık iyileşmeyle yüzde 2,6'ya gerilemesi planlanıyor.

AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının 2021'de yüzde 40,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.


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