Kovid-19 salgını ile yerel esnaf güçlendi, komşuluklar gelişti

İSTANBUL (AA) - Mastercard tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 86'sı alışverişlerini tanıdık/bildik yerden yapmayı tercih ediyor.

Mastercard açıklamasına göre, Mastercard tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu 16 ülkede yapılan araştırma, yerel işletmelerin öneminin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor.

Araştırmaya göre, vatandaşın yüzde 86'sı tanıdık/bildik mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederken, her 4 kişiden 3’ü esnafın tavsiyesine değer veriyor.



Koronavirüs ile kısıtlanan seyahatler komşulukları yeniden canlandırırken, yerel işletmelerin de önemi arttı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de yerel işletmelerin gelişimine destek veren Mastercard'ın araştırmasına göre, alışverişlerinde yerel mağazaları tercih edenlerin yüzde 77'si salgın bitse de aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Sağlık endişeleri ile uzak yerlere gitmek istemeyenler mahallelerini yeniden keşfetmeye başladı.





- Komşular WhatsApp'ta buluşuyor





Mahalle ile olan bağın artması komşulukları ve karşılıklı güveni de artırdı.

Kovid-19 kısıtlamalarıyla beraber mahallelerinde yeni mağaza keşfettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 80 olurken, yüzde 75'lik kesim yerel esnafın önerilerine saygı duyduğunu belirtiyor.

Geçen yıla oranla komşularına selam verenlerin oranı yüzde 64 olurken, her 4 kişiden biri komşusunun yedek anahtarını taşıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı komşularının online siparişlerini teslim alıp ilettiğini belirtirken, yine komşularıyla aynı WhatsApp grubunda buluşanların oranı yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.



Yerel mağazaların tercih edilmesindeki en önemli etkenlerin başında yüzde 56 ile kolay ve hızlı erişim geliyor. Her 2 kişiden biri, büyük marketlerde kuyruğa girmek istemediğini belirtiyor.

3 kişiden biri ulaşım kısıtlamaları sebebiyle yerel mağazaları tercih ettiğini aktarırken, yerel işletmelerin ürünlerinin daha kaliteli/kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 32 seviyesinde bulunuyor.





- Eş-dost tavsiyesi önemli





Araştırmaya göre, harcamalarını kendi semtinde yapanlar için de "kolaylık" sebebi yüzde 61 ile ilk sırada yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 49'u yerel işletmelerin toparlanmasına destek olmak amacıyla yereli tercih ederken, esnafla kurduğu dostluk ve işletmenin herhangi bir gruba bağlı olmaması yüzde 37 ile üçüncü sırada geliyor.

Yerel esnafın tercih edilmesinde eş-dost tavsiyesi yüzde 33 olarak ölçülürken, bu mağazalarda satılan ürünlerin daha kaliteli/kıymetli olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 33 seviyesinde bulunuyor.





- "MasterKOBI üzerinden küçük işletmelere destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Mastercard'ın ekonominin belkemiği yerel işletmelerin toparlanmasına yardımcı olacak çözümler sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar kendi mahallelerini, semtlerini yeniden keşfettikçe kendi muhitlerinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnafı da yeniden keşfetmeye başladı. Biz de Mastercard olarak, ekonomimizin yerel kahramanlarını teşvik etmek ve toparlanmalarına destek olmak amacıyla MasterKOBI platformumuz üzerinden küçük işletmelere destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Salgına paralel olarak hayata geçirdiğimiz KOBI Destek Paketi ile özellikle dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel çözümleri sunuyoruz."