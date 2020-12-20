KÖLN/BONN (AA) - MESUT ZEYREK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Almanya'da yaşayanların çalışma ve sosyal hayatını olumsuz etkiledi.

Köln kenti ve çevresinde yaşayan Türkler, bu süreçte gerek çalışma hayatı gerek sosyal açıdan yaşamlarının olumsuz şekilde değiştiğini, salgının bir an önce sona ermesini ümit ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Brühl'de çalıştığı fabrikanın çıkardığı işçiler arasında yer alan Ayhan Bekir, AA muhabirine bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

Geçici sözleşme süresinin dolduğunu, süresiz sözleşme beklerken işten çıkarıldığını belirten Bekir, "Sözleşmesi biten herkesi çıkardılar, yaklaşık 200 kişi işsiz kaldık. Ayrıca memlekete gidip ailemi ziyaret etmek istiyordum, 'hastalanmayalım, hastalık bulaştırırız, sınırlarda test isterler' diye tedirgin oluyoruz. Şimdi bu salgın yüzünden izne de gidemiyoruz." ifadesini kullandı.

Bekir, Kovid-19'un sosyal hayatlarını da etkilediğini değinerek "Çocuklarımızı görüyorum artık maskelerle okula gidiyorlar, sosyalleşme sorunu yaşıyorlar. Eskiden oynuyorlardı, artık arkadaşlarıyla da mesafe bırakıyorlar ve sosyal hayatları etkilendi. Çocuklarımızı bu hastalığın psikolojik olarak da olumsuz etkilediğini düşünüyorum." diye konuştu.

- "Üzerimize düşeni yapmaya çalıştık"

Brühl Türk Kültür Ocağı Başkan Yardımcısı Muhammet Hardal, nisandan beri dernek olarak tüm çalışma ve aktiviteleri durdurduklarını belirterek "Alman devletinin bu konuda yaptığı tüm açıklamaları dikkate aldık ve çok önemsedik. Tüm görüşme ve toplantılarımızı internet üzerinden yapmaya başladık. Almanya'nın ve Başbakan Angela Merkel'in açıklamalarını çok önemsiyorum ve kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hardal, STK olarak devlete bu süreçte yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak "Örneğin yardım kuruluşlarına eşlerimiz maske yaparak yardımcı oldu. Biz hep birilerinden bir şey beklemedik ve üzerimize düşeni yapmaya çalıştık." dedi.

- "Çevremizde çok firma var, çoğu kapandı"

Wesseling kentinde otomobil tamirhanesi bulunan Sadık Yılmaz, şu an kendileri için bir sıkıntının olmadığını, çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Ama ileride ne olacağını bilmediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çünkü diğer esnaflar kapatıyor, dolayısıyla bizim müşteri potansiyeli de azalma gösterebilir, herkes birbirine bağlı, bekleyeceğiz. Çevremizde Kovid-19'dan vefat eden de oldu. Komşularımız olan diğer esnafların işlerinde azalma oldu. Kovid-19'dan etkilenen çevremizde çok firma var, çoğu kapandı, işsiz kalan arkadaşlarımız da var. Bizim iş yerimiz açık olduğu için bize hiçbir teşvik verilmedi ama duyduğum kadarıyla diğer esnaflara verilmekte."

Bonn kentinde dondurulmuş hazır gıda firması sahibi Seyfettin Kuzu, salgının ilk başta bütün firmaları ve kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Fakat daha sonra gıda sektöründe toparlanma meydana geldiğini belirten Kuzu, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un etkilerini sektör olarak atlattık, şu an için işlerimiz gayet iyi gidiyor. Tabii diğer iş kollarındaki çalışan birçok firma olumsuz etkilenmiştir. Çevremizde Kovid-19 nedeniyle işten atılanlar, kapanan yerler var. Özellikle gastronomi sektörü çok olumsuz etkilendi."